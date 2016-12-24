Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем

Мордовия славится предприятиями аграрной промышленности. Многие из них имеют богатую историю и показывают весомые результаты производственной деятельности. Птицефабрика «Чамзинская» прославляет мордовских аграриев уже на протяжении 50 лет. С золотым юбилеем коллектив предприятия группы компаний «Хорошее дело» 21 ноября пришел поздравить Глава Мордовии Артём Здунов.

«У предприятия немало поводов для гордости. Агропромышленный гигант вырос благодаря огромному труду, умелой управленческой работе. Каждый день все вы, начиная от рядового работника и заканчивая руководителем – живете своим предприятием. Особые слова благодарности тем, кто стоял у истоков создания птицефабрики «Чамзинская» – фундамента, на котором образовалась группа компаний «Хорошее дело», - сказал руководитель республики.

За пять десятилетий предприятие стало флагманом в своем направлении с множеством отраслей перерабатывающей промышленности не только на республиканском, но и на всероссийском уровне. Сейчас ассортимент ее продукции составляет 500 наименований. С начала года произведено 116 тысяч тонн мяса – это 60% в общем республиканском объеме мяса птицы.

На птицефабрике «Чамзинская» сейчас трудятся более 2 тысяч человек, а в целом коллектив «Хорошего дела» - это 6 тысяч сотрудников. Глава Мордовии подчеркнул, что на предприятии достигнут достойный показатель по средней заработной плате – 40 тысяч рублей, а темп роста составляет 116% к уровню прошлого года.

Отдельные слова благодарности Артём Здунов выразил руководителю холдинга Сергею Сиушову как постоянному генератору новых идей, каждая из которых приводит к успеху: «Вами налажена мощнейшая управленческая практика. Даже при самом лучшем оборудовании и технологиях, если слабо выстроен человеческий фактор, крах неизбежен. В вашем случае виден постоянный контроль, вовлеченность в производственный процесс, вы живете родным районом».

За два года предприятием направлено 13 млн рублей собственных средств на строительство 11 сельских дорог и подъездных путей к агропромышленным производствам. Было отмечено, что «Хорошее дело» строит за счет собственных средств больше, чем все остальные производители региона.

За 9 месяцев текущего года агрохолдингом экспортировано продукции на 470 млн рублей. Чувство рынка в непростых экономических условиях влияет на доходы предприятия и заработную плату, а значит – на налоги, которые приходят в бюджет и обеспечивают важную социальную функцию.

«Именно многопрофильность работы всех отраслей и производство полного цикла позволяет группе «Хорошее дело» и птицефабрике «Чамзинская» удерживать лидирующие позиции среди ведущих производителей России. Выражаю каждому из вас, вашим коллегам, ветеранам предприятия огромную благодарность за трудолюбие и верность призванию, верность республике!» - сказал Артём Здунов, пожелав процветания и стабильности компании.

За достижение высоких результатов в агропромышленном комплексе трудовой коллектив АО «Птицефабрика «Чамзинская» награжден Почетным дипломом Главы Республики Мордовия. Руководитель республики также вручил высокие награды сотрудникам предприятия.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров также выразил благодарность коллективу агрокомпании за вклад в общую копилку региона: «У вас получилось хорошее дело с очень большими результатами. Когда птицефабрика строилась, ее производственная мощность составляла 100 тысяч яиц в сутки, сейчас эта цифра составляет 1 миллион. Вы производите 240 тонн молока в сутки – сколько производит вся Ульяновская область, столько мяса, сколько в целом Республика Чувашия. Спасибо за ваш труд».

«Мы будем делать все, чтобы Мордовия и Россия в целом были лидером всех направлений. Все вместе мы делаем одно большое общее дело», - обратился к коллегам и руководству республики председатель Совета директоров группы компаний «Хорошее дело» и «Магма» Сергей Сиушов.