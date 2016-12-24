В Саранске пройдет Международный фестиваль джазовой музыки «Вейсэ-Джаз-2022»

6 и 7 декабря в столице Мордовии пройдут выступления солистов и музыуальных коллективов в рамках Международного фестиваля джазовой музыки «Вейсэ-Джаз-2022». Фестиваль по праву носит звание главного этно-джазового музыкального форума финно-угорского сообщества.

В разные годы художественными руководителями фестиваля были народный артист России «золотой саксофон страны» Георгий Гарамян и заслуженный артист РМ Александр Курин, блистательный пианист, народный артист России Даниил Крамор. В настоящее время художественным руководителем является выдающийся саксофонист и продюсер, народный артист России и Республики Мордовия Игорь Бутман.

В составе хедлайнеров «Вейсэ-джаз-2022» — «визитная карточка российского джаза» квинтет Игоря Бутмана, солист Олег Аккуратов, «Карельское трио» одного из лучших российских джазовых пианистов Андрея Кондакова. Новую программу представит «Джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск» с солистами Сергеем Семеновым, Оксаной Глебовой, Артемием Хрущалиным и Екатериной Игониной.

Билеты в кассе РДК и на кассир.ру - https://saransk.kassir.ru/koncert/veyse-djaz#1311075