В Саранске обсудили вопросы благоустройства городских территорий

18 ноября состоялась пресс-конференция с участием мэра Саранска Игоря Асабина, его заместителей и глав районов города. Основной темой мероприятия стали вопросы благоустройства столицы Мордовии.

Игорь Асабин отметил, что важный блок Послания Главы республики Артёма Здунова был посвящен решению проблем в Саранске.

«Послание Главы Мордовии Госсобранию республики для органов местного самоуправления станет вектором дальнейших действий. Мы продолжим инвентаризацию недвижимости, постоянно изыскиваем резервы для роста доходов муниципалитета. В центре внимания - проблемы горожан. Поэтому продолжится тесное взаимодействие с Центром управления регионом. В столице Мордовии продолжится строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных территорий. Масштабным и значимым проектом станет реконструкция очистных сооружений. Его мы планируем начать реализовывать совместно с ВЭБ. РФ и Росводоканалом в 2024 году», - пояснил мэр.

Пешеходная зона Фонтанного спуска, соединяющая Советскую площадь, Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина и благоустроенную часть территории набережной реки Саранки является зоной притяжения, и весьма популярны среди горожан и гостей Мордовии. Благодаря своему многовековому существованию Фонтанный спуск стал неотъемлемой частью и украшением нашей столицы. Во время городских мероприятий здесь проходят выставки и ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества республики и соседних регионов.

К сожалению, на сегодняшний день каскад фонтанов и пешеходная зона Фонтанного спуска находится в ненадлежащем нормативном состоянии и остро нуждается в реконструкции. Это пространство давно перестало отвечать современным требованиям, предъявляемым к городским благоустроенным территориям. В связи с этим, отмечено, что в 2023 году начнется ремонт Фонтанного спуска. В данный момент прошел конкурс на разработку проектно-сметной документации, концепция в стадии разработки.

Важная задача – благоустроить эту историческую для Саранска территорию, сохранив ее сложившийся исторически функционал. Масштабных концептуальных изменений ждать не стоит, однако преобразования и новшества будут. К строительным работам приступят в 2023 году.

Также в следующем году планируется капитально отремонтировать площадь Тысячелетия. Как отметил Игорь Асабин, Глава Мордовии выразил пожелание - сохранить фонтан «Звезда Мордовии», привести его в порядок и в рабочее состояние. Сейчас ведется активная работа над концепцией нового облика площади. Там заменят брусчатку, установят малые архитектурные формы, обустроят зону отдыха со световыми куполами и т.д. Большое внимание будет уделено озеленению.

Глава Саранска Игорь Асабин рассказал о предстоящем капитальном ремонте объекта. По его словам, в ближайшее время будут предложены новые варианты функционирования этой локации. Масштабная «переделка» пройдет с участием частных инвестиций.

Главное пожелание жителей, чтобы фонтан «Звезда Мордовии» начал работать на полную мощность. Над новыми возможностями этого объекта работают привлеченные специалисты, которые занимаются детальным предпроектным анализом пространства и разработкой модернизации инженерной части фонтана.

«В дни проведения Чемпионата мира по футболу площадь выполняла функцию фан-зоны и предназначалась для скопления большого количества болельщиков – с этой функцией она справилась отлично. Сегодня этот функционал больше не востребован. Будем делать все для того, чтобы площадь Тысячелетия заиграла новыми красками, ожила, и здания по ее периметру раскрылись своим функционалом для привлечения к себе жителей и гостей нашего города. После капитального ремонта горожане получат современное пространство, где будет задействован весь периметр. Появятся зоны для отдыха студентов, детей и их родителей» - пояснила заместитель директора департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск Майя Ликомаскина.

Кроме того, в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Саранске благоустроят Бульвар Цаплина - одно из примечательных мест Светотехстроя. Здесь на высоком постаменте установлен танк времен Великой Отечественной войны — Т-34 «Мордовский колхозник», а сам бульвар назван в честь героя Советского союза мордвина Павла Цаплина. Именно эту территорию выбрали жители, голосуя за объекты, нуждающиеся в преображении. В настоящий момент определена подрядная организация, которая будет разрабатывать проект.

В начале лета текущего года были проведены встречи с активистами и жителями района, которые высказали свои предложения и идеи: бульвар должен раскрыть историческую составляющую места - почему именно танк и кто такой Цаплин?

Также здесь должны появиться тихая зона, комфортная для отдыха в тени навесов, а также активная зона для будущего поколения.

«До нового года мы проведем несколько встреч с гражданами, чтобы на топографических данных проектантов, с данными прохождения инженерных сетей, обсудить и утвердить расположение зон на нашем будущем бульваре», - сказал глава Пролетарского района Саранска Александр Кузьмин.

Также в 2023 году продолжатся работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Финансирование в размере более 19 млн рублей выделено на ремонт 10 дворовых территорий. В Пролетарском районе преобразятся ул. Пушкина, 24, ул. Семашко, 12, ул. Семашко 5, ул. Лямбирское шоссе 5/1. В Ленинском районе обновятся дворы по пр. 50 лет Октября, 31, пр. Ленина, 1, ул. М.Расковой 23,25,27. В Октябрьском районе - пр. 70 лет Октября, 95, ул. Косарева, 78, ул. Мордовская 35 корпус 232.

Игорь Асабин также рассказал, какие меры предпринимает город по проблеме бездомных животных. «Обращение с безнадзорными животными на территории городского округа Саранск регламентируется федеральным законом № 498 ФЗ от 27.12.2018. Предприятие «СпецСервис» своевременно фиксирует заявки на отлов, поступающие из Единой диспетчерской службы и от жителей. Объезд территорий с целью выявления и отлова животных без владельцев осуществляется ежедневно, ведется учет выполненных работ. Безнадзорные животные помещаются в приют по адресу ул. Пролетарская, 121а. Там они проходят комплекс процедур по стерилизации, вакцинации и т.д. На них также устанавливают специальные бирки – специальный опознавательный знак, обозначающий, что данная особь стерилизована, привита от бешенства, обработана от паразитов. После чего их возвращают обратно в прежнею среду обитания. Маркированные животные повторному отлову не подлежат».

На пресс-конференции была затронута и проблема с маршрутами 45, 32, 15, интервал движения которых создает неудобства для горожан.

«Из-за острой нехватки водителей увеличение выпускаемого транспорта не представляется возможным, в связи с чем сохраняется вероятность увеличенных интервалов движения. Ведется работа по размещению информации о вакансиях в салонах автобусов и троллейбусов. В часы «пик» выпуск по маршрутам № 15 и № 32 соответствует плановым показателям. Маршрут № 45 дублируется с рядом маршрутов, обслуживаемых городским муниципальным транспортом, на которых выпуск подвижного состава будет увеличиваться. В адрес перевозчиков направлены письма с требованием соблюдения расписания движения автобусов в вечернее время. С водительским составом проведены дополнительные инструктажи. Кроме того, планируется приобрести 35 новых автобусов среднего класса в автопарк МП «ГЭТ». Это позволит сократить интервалы движения в межпиковые и вечерние часы», - отметил директор Транспортного управление г.о. Саранск Евгений Лещенко.



Также отмечено, что рассматривается вопрос обеспечения транспортной доступности до детской республиканской клинической больницы в Зеленой роще, куда пока не ходит ни один маршрут. Сложность заключается в том, что вблизи нет площадки, которая позволяла бы осуществлять разворот автобусов больших габаритов. Эта проблема сейчас прорабатывается, решить ее надеяться в следующем году.

В завершении пресс-конференции Игорь Асабин затронул тему предстоящего Нового года. По словам градоначальника, в этом году праздничных гуляний и салюта не будет. Однако город обязательно украсят всей имеющейся иллюминацией, а в образовательных и дошкольных учреждениях пройдут праздничные мероприятия. Особое внимание будет уделено малоимущим, многодетным семьям и семьям военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.