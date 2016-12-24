В Доме Республики обсудили введение единого налогового счета

Новый порядок уплаты налогов, сборов и взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей заработает в России с 1 января 2023 года. Введение единого налогового счета обсудили на совещании у Главы Мордовии.



«Со следующего года мы будем работать по новой системе, - отметил Артём Здунов. - Поэтому важно внимательно рассмотреть вопросы, связанные с формированием поступлений в бюджет и возможными рисками его сбалансированности. Важно, чтобы нововведение проходило без сбоев».



Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РМ Юрий Горюнов рассказал о новом порядке уплаты налогов, сборов и взносов. Денежные средства будут перечисляться единым налоговым платежом с указанием только двух изменяемых реквизитов - суммы платежа и ИНН налогоплательщика. Налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно распределит единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов. Устанавливается и единый срок уплаты для всех налогов - не позднее 28 числа каждого месяца.



На совещании обсудили также вопросы, связанные с наращиванием собственных доходов бюджета, повышением налогового потенциала. По итогам прошлого года в Мордовии зафиксирован самый значительный за последние годы прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета – почти 5,5 млрд. рублей.

За 10 месяцев этого года поступления в консолидированный бюджет республики увеличились на 18%, в том числе по налогу на прибыль организаций – в 1,3 раза, по налогу на имущество физических лиц – на 21,7%, по налогу на доходы физических лиц - на 15,6%.



Глава Мордовии подчеркнул: от увеличения доходов бюджета зависит решение важнейших социальных задач.