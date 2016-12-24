Саранск становится опорным центром для Федерального казначейства

Центр бухгалтерского обслуживания в Саранске, подведомственный Федеральному казначейству, будет расширяться. Об этом стало известно по итогам встречи Главы Мордовии с заместителем руководителя Федерального казначейства России Антоном Дубовиком и директором Центра по обеспечению деятельности казначейства России Александром Суконкиным. Встреча прошла 17 ноября в Доме Республики.



Артём Здунов отметил, что Центр бухгалтерского обслуживания успешно функционирует, и поблагодарил руководство Федерального казначейства за оказанное доверие. В настоящее время Центр обслуживает территориальные органы Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы с общей численностью более 17,5 тысячи человек. С увеличением объемов полномочий в Центре откроются дополнительные рабочие места.



«Отделение в Саранске становится опорным центром для Федерального казначейства», - подчеркнул Антон Дубовик. На встрече обсудили вопросы кадрового обеспечения Центра бухгалтерского обслуживания. Глава Мордовии напомнил, что накануне в своем Послании Государственному Собранию он обратил внимание Мордовского госуниверситета на необходимость подготовки нужных специалистов. «Надо предметно заняться этим вопросом, не допустить, чтобы данная тема ушла из Мордовии», - подчеркнул он.



Также на встрече рассмотрели направления реализации пилотного проекта по централизации ведения бухгалтерского учета в государственных и муниципальных учреждениях.