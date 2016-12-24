Картины мордовских художников стали частью экспозиции Художественного музея «Арт-Донбасс»

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Художественный музей «Арт-Донбасс» получил 13 картин мордовских художников, которые были отправлены вместе с гуманитарным грузом.
Такой подарок Музей им. С.Д. Эрьзи собрал в рамках акции, организованной учреждением совместно с Союзом художников РМ. В ней приняли участие не только известные мордовские живописцы, но и жители республики. Дополнением к посылке стали 15 коробок с искусствоведческой и художественной литературой.
«Картины и книги для Донецка, ставшие частью седьмого гуманитарного груза, получили наши коллеги – сотрудники художественного музея Арт-Донбасс. Мы рады и гордимся тем, что произведения ведущих мордовских художников станут частью экспозиции живописного Донбасса. Надеемся, что совместные проекты будут продолжаться - нам есть, что рассказать друг другу», - отметили в Музее им. С.Д. Эрьзи.
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