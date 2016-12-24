Послание Главы Мордовии: В 2023 году в столице республики планируется провести сразу два мировых чемпионата по пожарно-спасательному спорту

Большая работа в регионе проведена по завершению строительства на спортивных долгостроях. В конце прошлого года при поддержке Президента страны удалось завершить крупнейший долгострой республики – «Саранск Арену», который возводился более 10 лет. Сейчас возобновлены работы на Ледовой арене в Ковылкино, которая также начинала строиться более 10 лет назад, все работы планируем завершить в следующем году.

При этом Глава Мордовии отметил важность формирование привычки к здоровому образу жизни, спорту со школы. «Однако многие пришкольные спортивные площадки не ремонтировали с момента строительства, часть уже непригодна для занятий спортом. Вопросы о пришкольных площадках часто возникают на встречах со школьниками и их родителями. Поручаю социальному блоку Правительства разработать специальную программу по ремонту», - сказал Артём Здунов и предложил поддержать инициативу общероссийской молодежной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» о проведении в Саранске в мае 2023 года Всероссийского фестиваля студенческого спорта. А также при поддержке Росмолодежи провести в Саранске финал окружного киберспортивного турнира студенческих отрядов.

В текущем году запланировано создание 4 спортивных площадок ГТО в Ельниковском, Ичалковском, Кочкуровском и Зубово-Полянском районах, монтируется спортивное оборудование для ФОКа в Больших Березниках, «умные» спортивные площадки появятся в поселке Тургенево Ардатовского района и поселке Комсомольский Чамзинского района. Завершена реконструкция лыжно-биатлонного комплекса по зимним видам спорта, в 2023 году завершится строительство Регионального центра по велоспорту и техническим видам спорта.

«Всё это позволит нам уже со следующего года проводить в два раза больше спортивных и иных мероприятий, привлекать больше людей по линии туризма, а также повысить собственные доходы спортивных организаций и их бюджет. Наши спортивные объекты готовы обеспечить организацию и проведение учебно-тренировочных сборов команд из регионов России, профессиональных клубов, соревнований самого высокого уровня. В следующем году мы планируем провести сразу два мировых чемпионата по пожарно-спасательному спорту: для взрослых по зимним дисциплинам, и для детей – по летним. У нас есть вся необходимая инфраструктура и предварительная договоренность с международной федерацией пожарно-спасательного спорта. Задача Минспорта – обеспечить максимальную загрузку всей имеющейся инфраструктуры и спортивных объектов», - подчеркнул руководитель республики.

Еще один вопрос, волнующий спортивную общественность, был затронут в Послании. «Поступает немало обращений по вопросам повышения норм расходов на спортсменов при выездах на соревнования, в частности по питанию и проживанию членов региональных сборных команд. Вопрос непростой, финансовоёмкий, к нему нужно подходить взвешенно, прошу Минспорт совместно с Минфином республики начать его проработку», - распорядился Глва Мордовии.

Арём Здунов поставил задачу по решению вопросов эффективного управления «Мордовия Ареной»: полноценной загрузке стадиона и привлечении арендаторов для выхода объекта на самообеспечение.

«Мы тратим на содержание значительные средства, но при этом допускаются многочисленные злоупотребления вверенным имуществом. Правоохранители, я думаю, дадут этому соответствующую оценку. Нам же необходимо решить задачу по эффективному управлению ареной, во главе которой должен быть инициативный, современный и ярко мыслящий руководитель».

Соответствующая задача была поставлена региональному Минспорта.

В этом году состоялся первый в истории турнир «Мордовской футбольной лиги», в нем приняли участие 18 команд. Артём Здунов выразил благодарность предприятиям республики за поддержку команд, отметив, что в следующем году турнир будет продолжен. От предприятий уже поступили предложения выступить в качестве официальных спонсоров «Мордовской футбольной лиги».

Новым направлением в спортивной индустрии может стать создаваемый центр проведения исследований лекарственных препаратов – первой в России организации, специализирующейся на вопросах безопасности применения лекарственных средств, медицинских изделий и ветеринарных препаратов. Первые исследования стартуют уже в начале месяца. Это новое направление, к нему нужно отнестись внимательно, понимая, что это и огромный новый рынок.