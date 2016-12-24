На заводе «Эм-Пласт» отработали технологию производства биоразлагаемой плёнки

«Эм-Пласт» основан в 2007 году и входит в группу компаний «Оптик-Энерго». Предприятие с самого начала ориентировалось на импортозамещение, диверсификацию и инновации. Здесь трудится более ста человек.

Полиолефиновая плёнка производства «Эм-Пласт» - полноценный аналог зарубежной продукции. За 15 лет она успела завоевать доверие потребителей. Однако, на достигнутом не остановились. В прошлом году на заводе отработали технологию производства двух новых продуктов с более впечатляющими характеристиками.

Это пленка из сшитого полиэтилена и биоразлагаемая плёнка, которая поможет частично решить проблему утилизации полимерной упаковки. Работа предприятия не прекращается. Рецептуру продукции корректируют, оттачивают, подбирают новые составляющие.

Товар пользуется популярностью, но впереди ещё немало работы. Клиентская база «Эм-пласта» довольно обширна, продукция востребована на российском рынке, а также на рынке ближнего зарубежья. Продукция отправляется в кондитерские фабрики, хлебопекарные предприятия, птицефабрики, рестораны и кафе. Она пользуется спросом среди производителей замороженных полуфабрикатов, бытовой химии и отделочных материалов.

В своей нише предприятие – безусловный лидер. Новые же разработки позволят упрочить позиции, увеличить объёмы и географию поставок.