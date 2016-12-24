Музей им. С.Д. Эрьзи подарил Донецку 13 картин

14 ноября из Мордовии в Донецк отправился очередной гуманитарный груз. Важным дополнением к нему стал подарок от Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. Учреждение передало Художественному музею «Арт-Донбасс» 13 картин современных мордовских художников и 15 коробок с искусствоведческой и художественной литературой. Часть книг поедут в Запорожскую область, в Мелитополь.

Гуманитарная посылка была собрана в рамках акции, организованной Музеем им. С.Д. Эрьзи и Союзом художников РМ. В ней приняли участие известные художники и жители Мордовии. Картины преподнесли Людмила Нарбекова, Виктор Петряшов, Виктор Конадейкин (Бурнас), Виктор Беднов, Ангелина Филатова, Анатолий Киякин, Юрий Дырин, Хафиз Бикбаев, Евгений Проничкин, Виктор Сафонкин, Александр Ливанов и книгоиздатель Константин Шапкарин.

«В 2018 году у нас в музее с большим успехом прошла выставка «Пейзажи Донбасса». На открытие приезжала директор Художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Николаевна Калиниченко. Между нашими учреждениями было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор мы с коллегами постоянно находимся на связи. Знаем, что их здание несколько раз попадало под обстрелы. В таких условиях им было очень непросто сохранить экспонаты, поэтому их пополнение - одна из главных задач музейного сообщества. Это наша общая помощь, с большой любовью к России и новым регионам, вошедшим в ее состав», - отметила директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова.