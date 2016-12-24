В Мордовии все 15 спортивных школ олимпийского резерва подключены к онлайн-платформе «Мой спорт»

С 1 января 2023 года по всей стране заработает единая информационная система «Физическая культура и спорт». В рамках ее реализации в каждом регионе должна быть внедрена своя внутренняя система. В Мордовии это приложение «Мой спорт», и ей уже активно пользуются.

«Мой спорт» - приложение для тренеров и родителей воспитанников спортивных школ. Здесь есть журнал посещений и оценок, расписание и планы тренировок. Наставники и родители всегда на связи. Мамы и папы с помощью смартфона могут легко контролировать подготовку и успехи своих детей. Есть также возможность добавлять медиа-файлы, к примеру, видео-инструкции отдельных упражнений, чтобы ребята занимались самостоятельно дома. Для того, чтобы получить доступ к этой системе, родителям нужно обратиться в спортивную школу, в которой проходит подготовку их ребенок.

К системе уже подключены все 15 спортивных школ олимпийского резерва Мордовии. Кроме того, в приложении появится карта спортивных объектов. Приверженцы здорового образа жизни смогут узнать, где и когда можно позаниматься любимыми видами спорта. Здесь также будет информация о всех услугах и возможностях каждого спортивного учреждения. Родители, которые хотят записать своего ребенка в секцию, смогут узнать обо всех направлениях подготовки, а также убедиться в квалификации тренеров. Здесь же разместят всю контактную информацию. Добавят и упрощенную форму онлайн-записи будущего воспитанника на первые занятия.

«Есть небольшая разница в том, как устроена система поступления в государственные и муниципальные учреждения. Для того, чтобы поступить ребенку в государственную спортивную школу, необходимо пройти определенные тестовые испытания. С муниципальными спортивными школами, так называемыми ДЮСШ, все немного иначе. Чтобы записать ребенка туда, можно воспользоваться сертификатом дополнительного образования», - объясняет первый заместитель Министра спорта и молодежной политики РМ Ольга Игошева.

Сделать это можно на портале Госуслуг. В разделе «Дети. Образование» нужно выбрать «Запись в кружки и секции», далее выбрать регион, учебный год, с которого начнет заниматься ребенок: текущий или следующий. Затем появится перечень кружков и секций, доступных для записи, в описании каждого - список преподавателей. Для подачи заявления понадобятся данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка. Оформить сертификат можно на детей в возрасте от 5 до 17 лет. Деньги туда ежегодно будет зачислять государство.