В Саранске муниципальные предприятия устраняют последствия непогоды

Наш город

Администрация города в соцсетях отчиталась, что распилено и убрано упавшее дерево по улице Пролетарская в столице Мордовии, а также возвращены на свое законное место остановочные павильоны по улицам Ульянова, Титова и Лодыгина.

При этом, по данным МЧС по РМ, 15 ноября на территории республики также ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вековая дата

Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину

«Классная встреча»

Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта

1
Заказать рекламу
1
1
1