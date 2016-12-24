В Саранске муниципальные предприятия устраняют последствия непогоды

Администрация города в соцсетях отчиталась, что распилено и убрано упавшее дерево по улице Пролетарская в столице Мордовии, а также возвращены на свое законное место остановочные павильоны по улицам Ульянова, Титова и Лодыгина.



При этом, по данным МЧС по РМ, 15 ноября на территории республики также ожидаются порывы ветра до 17 м/с.