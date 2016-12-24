Здание Центрального государственного архива РМ возвращено Мордовии

Еще один объект госимущества возвращен Мордовии – здание Центрального государственного архива РМ до недавнего времени было в залоге у банка.

Министерство земельных и имущественных отношений РМ возвращает заложенные гособъекты в собственность республики. В этом году в оперативное управление переданы крупные административные здания, Мордовский национальный драматический театр, музыкальный театр имени И.М. Яушева, Ледовая Арена, гостиница «Мордовия» и др.

В настоящее время из-под залогов выводят больше 250 единиц техники.

«Существовали реальные риски утраты имущества, значимого для жителей Мордовии. Решения, принимаемые кем-то со злым умыслом, считаю полным беспределом! В этом деле у нас есть жесткая позиция. Вместе с правоохранителями выясним, кто принимал решения о выводе важных для жителей Мордовии объектов из собственности республики», – говорит Артём Здунов.

Также сотрудники министерства проводят инвентаризацию недвижимого имущества республики. С начала года на 41 тысячу сокращено число объектов, не имеющих правообладателя. В Саранске не были оформлены в собственность автостоянки, ремонтные мастерские, подсобные помещения, склады. Сейчас владельцы поставили это имущество на учет.

За 9 месяцев этого года от использования госимущества в бюджет региона поступило около 330 млн рублей доходов.

Полностью завершить инвентаризацию планируется не за 8 лет, как предполагалось, а до 1 января 2027 года.