Здание Центрального государственного архива РМ возвращено Мордовии

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Еще один объект госимущества возвращен Мордовии – здание Центрального государственного архива РМ до недавнего времени было в залоге у банка.
Министерство земельных и имущественных отношений РМ возвращает заложенные гособъекты в собственность республики. В этом году в оперативное управление переданы крупные административные здания, Мордовский национальный драматический театр, музыкальный театр имени И.М. Яушева, Ледовая Арена, гостиница «Мордовия» и др.
В настоящее время из-под залогов выводят больше 250 единиц техники.
«Существовали реальные риски утраты имущества, значимого для жителей Мордовии. Решения, принимаемые кем-то со злым умыслом, считаю полным беспределом! В этом деле у нас есть жесткая позиция. Вместе с правоохранителями выясним, кто принимал решения о выводе важных для жителей Мордовии объектов из собственности республики», – говорит Артём Здунов.
Также сотрудники министерства проводят инвентаризацию недвижимого имущества республики. С начала года на 41 тысячу сокращено число объектов, не имеющих правообладателя. В Саранске не были оформлены в собственность автостоянки, ремонтные мастерские, подсобные помещения, склады. Сейчас владельцы поставили это имущество на учет.
За 9 месяцев этого года от использования госимущества в бюджет региона поступило около 330 млн рублей доходов.
Полностью завершить инвентаризацию планируется не за 8 лет, как предполагалось, а до 1 января 2027 года.
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