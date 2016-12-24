На улицах Саранска меняют брусчатку

По информации городской Администрации, работники муниципального предприятия «СпецСервис» выполняют работы по ремонту покрытия из брусчатки в Саранске.



Работы в районе остановки «Дом печати» уже завершены. На улице Льва Толстого работники предприятия приступили к демонтажу старого плиточного покрытия.



Также продолжается укладка брусчатки на ул. Советская. На участке от ул. Демократической до ул. Пролетарской будет заменено 200 квадратных метров покрытия.





