На улицах Саранска меняют брусчатку

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По информации городской Администрации, работники муниципального предприятия «СпецСервис» выполняют работы по ремонту покрытия из брусчатки в Саранске.
Работы в районе остановки «Дом печати» уже завершены. На улице Льва Толстого работники предприятия приступили к демонтажу старого плиточного покрытия.
Также продолжается укладка брусчатки на ул. Советская. На участке от ул. Демократической до ул. Пролетарской будет заменено 200 квадратных метров покрытия.
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