В День народного единства в Саранске открыли сквер защитников Донбасса

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4 ноября в центре Саранске состоялось торжественное открытие сквера защитников Донбасса. Вместе с героями СВО, жителями Донбасса, ветеранскими, молодежными и общественными организациями, правоохранительным блоком новое общественное пространство оценил Глава Мордовии Артём Здунов. Участие в торжественном открытии приняла депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя парламентского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
Новый сквер расположен на улице Б. Хмельницкого - в квартале, ограниченном улицами Ботевградской и С. Разина. Раньше здесь был пустырь. В прошлом году жители этой части города обратились к Главе республики с просьбой о создании современного общественного пространства для отдыха и развлечений и даже показали разработанный инициативной группой проект.
Руководитель региона пообещал помочь. Благоустройство городской территории осуществили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» при поддержке депутата Госдумы от Мордовии, председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
Глава республики поздравил всех присутствующих с Днём народного единства, пожелал сплоченности во всех делах. «Мы сильны тем, что не делим себя по национальностям, вероисповеданию. Во все времена мы умели сплотиться в один кулак и сделать то, что нужно матушке-России. Прошу всех бережно относиться к новому объекту, помнить, что это сквер защитников Донбасса», - сказал Артём Здунов.
На церемонии открытия сквера состоялось вручение высокой награды нашему земляку, младшему сержанту Дмитрию Аверкину - указом Президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он удостоен медали «За отвагу». Напомним, что накануне такая же награда была вручена рядовому Андрею Клемашову.
В память воинов, павших в ходе специальной военной операции по защите Отечества, в сквере будет возведена часовня иконы Божьей Матери «Державная». На месте, где ее планируется построить, священнослужителями был освящен закладной камень.
«Это будет не просто место отдыха, но и место памяти!» - подчеркнул Артём Здунов.
Руководитель региона вместе с главой города и почетными гостями осмотрели новый сквер, пообщались с жителями - они поблагодарили за быструю работу по созданию сквера. «Спасибо от всей души и доброго вам здоровья!» - сказали жильцы близлежащих домов.
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