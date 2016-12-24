В Мордовии женщины стали чаще сохранять беременность

Глава Мордовии Артём Здунов 2 ноября выступил на одной из секций всероссийского форума «Сообщество», проводимого Общественной палатой России.

Руководитель республики рассказал об опыте региона в реализации федерального проекта «Здравствуй, мама», запущенного при поддержке фонда «Женщины за жизнь».

«Мы пилотный регион, для нас этот проект стал одним из приоритетных, - отметил Артём Здунов. - Если смотреть статистику, то в динамике за три года мы видим снижение общего количества абортов более чем на треть (38,6%) - с 1850 в 2019 году до 1136 в 2021 году. За это же время показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста снизился с 10,5 до 6,6. Это говорит о том, что мы находимся на правильном пути. Большое спасибо Наталье Игоревне Москвитиной за то, что фонд пришел в республику и совместно с нашим Правительством разработал комплексный проект поддержки материнства. Мы обучили врачей новому алгоритму общения с беременными пациентками. Если в его основу положены принципы дружелюбия, искреннего желания помочь женщине, то совершенно осознанно она делает выбор в пользу того, чтобы ребенок остался. Новый алгоритм уже внедрен в женских консультациях Республики Мордовия».

Также проект предусматривает проведение в женских консультациях ремонта с оборудованием комнат доброжелательного материнства. Кроме того, был выстроен механизм социальной помощи беременным женщинам в виде приданого к родам - к этой работе активно подключается бизнес-сообщество.



«Республика готова передать практику и свои наработки коллегам из других регионов», - сказал Глава Мордовии. Артём Здунов также поблагодарил за поддержку проекта заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая, директора Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, члена-корреспондента РАН Олега Аполихина, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.⠀

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай подчеркнул, что без личного внимания руководителя региона к этой проблеме проект бы не состоялся.



«Мы продолжим поддерживать женщин Мордовии, которые готовятся к материнству. За время реализации проекта «Здравствуй, мама» мы переобучили врачей работе с новым алгоритмом общения с беременными пациентками, а также выдали более 100 коробок со всем необходимым для малыша в первые месяцы его жизни. Эффективность доабортного консультирования выросла с 27,4% до 46%», - прокомментировала Наталья Москвитина, член Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ, президент фонда «Женщины за жизнь».