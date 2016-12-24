Крытый ледовый каток в городе Ковылкино достроят в следующем году

Глава Мордовии Артём Здунов 2 ноября с рабочей поездкой приехал в Ковылкинский район. Здесь руководитель республики побывал на объекте, на котором недавно после большого перерыва возобновились строительные работы. Это - крытый ледовый каток в городе Ковылкино. Его начали возводить десять лет назад, в 2012 году, но в строй так и не ввели.

К Артёму Здунову, когда он в первый раз приехал в Ковылкино в качестве руководителя региона, обратились местные жители - просили достроить ледовую арену. Глава Мордовии пообещал решить этот непростой вопрос.

В октябре этого года около крытого ледового катка зашумела строительная техника - подрядная организация вышла на объект.

«Мы даже не поверили своим глазам, - рассказала жительница Ковылкина Елена Маркова. - Говорят, что в следующем году арену введут в строй. Мы очень этому рады, будем ходить на каток всей семьей».

«Я живу рядом и помню, как начинали строить ледовый дворец - это было очень давно, за это время я успел выйти на пенсию, состариться. Но сейчас вижу, что за дело, наконец, взялись всерьез. Думаю, скоро ребятишки будут уже играть там в хоккей. Спасибо Главе Мордовии Артёму Алексеевичу», - добавил Александр Шашлов.

«Все мальчишки из моей школы очень ждут этот каток, - рассказала десятиклассница Татьяна Федькина. - Да и девочки тоже - было бы здорово заниматься фигурным катанием, но для этого нужны тренеры. Может, они появятся у нас в Ковылкино?»

Глава региона провел на объекте строительное совещание по вопросам ввода катка в эксплуатацию с участием руководителей Минстроя, Минспорта, Государственного управления капитального строительства РМ. Сейчас завершаются работы по инженерным коммуникациям, строители готовы перейти к внутренней отделке и установке оборудования. Артём Здунов поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением графика строительства и качеством выполнения работ.

Также руководитель республики осмотрел в городе Ковылкино ход строительства многоквартирного дома по улице Халтурина, который возводится по программе переселения из аварийного жилого фонда. Глава района Игорь Бутяйкин рассказал, что 50-квартирный дом будет введен в строй вовремя - до конца текущего года. Свои жилищные условия улучшат 103 человека.