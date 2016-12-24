Артём Здунов обсудил с членами Консультативного совета ветеранов вопросы развития республики

Артём Здунов 1 ноября провел встречу с членами Консультативного совета ветеранов при Главе Республики Мордовия. Обсуждались вопросы взаимодействия ветеранских организаций и органов власти республики по решению задач социально-экономического развития региона.

Глава Мордовии отметил большую значимость работы Консультативного совета и поблагодарил ветеранский актив за деятельное участие в жизни республики, содействие в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. А это воспитание эффективно только тогда, когда основано на конкретных примерах, на живом общении с представителями старшего поколения. «Хочу сказать вам большое спасибо - только благодаря вам мы можем доносить до молодежи вопросы патриотизма, - сказал Артём Здунов. - Потому что вы можете рассказать, как все происходило, с какими сложностями вы сталкивались и как из них выходили. На живых примерах всегда проще что-то объяснить».

Сегодня у молодых людей есть запрос на общение с взрослыми, авторитетными в своей области людьми. Глава республики рассказал о своей недавней встрече с активистами Российского движения школьников - она была проведена в формате открытого микрофона, все желающие могли задать руководителю региона вопрос. Артём Здунов пригласил членов Консультативного совета поучаствовать в таких встречах со школьниками.

«Эти дети другие, они намного взрослее, чем, например, мое поколение в их возрасте, - отметил руководитель республики. - Они задают очень серьезные вопросы - и политического плана, и хозяйственного. Я считаю, что главная задача всех общественных организаций - делать все, чтобы поколение, которое пойдет за нами, было всем нам надежной поддержкой, чтобы не произошло той беды, которая случилась у наших соседей - они упустили это поколение, начиная со школы и семейного воспитания, они поддались чужому влиянию».

На встрече говорили о преемственности поколений, сохранении исторической памяти, увековечении памяти героев. В том числе речь шла о сохранении памяти о героических тружениках тыла - строителях оборонительного рубежа на реке Сура. Глава Мордовии рассказал, что на этом историческом месте в Большеберезниковском районе будет построен мемориальный комплекс. «Мы должны увековечить этот подвиг. Если этого не сделать, то через два поколения люди уже не будут о нем помнить. Сейчас мы готовим заявку, проектно-сметная документация и мастер-план уже есть. Мы хотим сделать солидный мемориальный комплекс с музеем», - подчеркнул Артём Здунов.

Председатель совета и комитета ветеранов Республики Мордовия Иван Цыганок от всего ветеранского актива поблагодарил руководителя Мордовии за решение этого давнего вопроса. «Наша молодежь должна знать о подвиге наших земляков, - сказал он. - Сурский рубеж - это яркий пример героизма жителей республики. Мы очень благодарны вам, эту работу нужно довести до конца. Мы начали заниматься этим проектом 20 лет назад, но только с вами выходим на финишную прямую. Это святое дело, и к тому же мы идем к 80-летию Великой Победы».

На встрече обсудили также вопросы, связанные с развитием экономики республики. Член Консультативного совета, председатель Совета директоров ГК «Оптикэнерго» Эвир Боксимер поблагодарил Главу Мордовии за строительство дороги в промзоне Саранска - в так называемом Северном тупике.

Член Консультативного совета, бывший глава администрации города Саранска Иван Ненюков выступил с предложениями по работе городского хозяйства. Также речь шла о проведении СВО, поддержке мобилизованных и членов их семей. Эта тема сейчас - в приоритете у всех, она объединила и бизнес, и общественные объединения, и всех неравнодушных людей. Член Консультативного совета, бывший министр внутренних дел по Республике Мордовия Петр Долгачев поделился своим опытом (а он прошел все горячие точки Советского Союза), как помогать военнослужащим, на что обратить особое внимание.

Встреча продлилась около двух часов. Завершая ее, Глава республики поблагодарил всех за участие, подчеркнул, что опыт членов Консультативного совета очень важен для сегодняшних руководителей органов власти, города, предприятий региона. И теперь, когда заболеваемость коронавирусом отступает, встречи и консультации с ветеранскими объединениями можно проводить в более активном режиме. «Будем встречаться чаще, - сказал Артём Здунов. - Приглашаю всех к диалогу».