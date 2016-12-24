2 ноября несколько домов на Юго-Западе Саранска останутся без холодной воды

По информации городской Администрации, в связи с заменой участка водопровода по улице Ульянова, 2 ноября с 9:00 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:



ул. Ульянова, д.22, д.22а, д.22а/2

ул. Комарова, д.12, д.12а, д.14, д.14а, д.16, д.16а



Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.