Вопросы охраны объектов культурного наследия обсудили у Главы Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов 27 октября в Доме Республики провел встречу с руководителем Управления Министерства культуры России по Приволжскому федеральному округу Глебом Петуховым. Во встрече приняли участие вице-премьер Галина Лотванова и министр культуры Мордовии Светлана Баулина. Обсуждались вопросы, связанные с охраной объектов культурного наследия.

Руководитель Управления Минкультуры России по ПФО поблагодарил Главу республики за проведение в регионе окружного семинара-совещания по этой теме - он проходит в эти дни. В Мордовию приехали представители 13 регионов ПФО, руководители территориальных управлений Минкульта РФ в Дальневосточном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Глава Мордовии отметил, что вопросы сохранения объектов культуры находятся в зоне пристального внимания, и привел в пример недавно переданное Русской православной церкви здание бывшего Трехсвятительского храма в Саранске на улице Московской, где долгое время размещался республиканский краеведческий музей.

На встрече были рассмотрены направления дальнейшего взаимодействия в этой сфере. Всего на территории Республики Мордовия расположено 1290 объектов культурного наследия, находящихся под государственной охраной, из них 97 – федерального значения.