В 2023 году в Мордовии продолжится масштабная работа по строительству и благоустройству

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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
27 октября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с представителями строительного блока кабинета министров и главами муниципалитетов, посвященное планированию строительных работ на 2023 год в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм.
В следующем году в столице Мордовии будут сданы в эксплуатацию школа на 1450 мест в четвертом микрорайоне ЖК «Юбилейный» и коррекционная школа. В Ардатове завершится строительство водоочистной станции производительностью 600 м³/сутки, в Рузаевке – детской поликлиники.
В рамках Программы социально-экономического развития Мордовии продолжится строительство второй очереди бизнес-инкубатора «Молодежный» в Саранске.
Начнется возведение школы на 165 мест в селе Белозерье Ромодановского района.
Продолжится реализация программы по переселения граждан из аварийного жилого фонда в Ардатовском, Ичалковском, Кочкуровском, Темниковском, Чамзинском, Ковылкинском, Зубово-Полянском и Кадошкинском районах.
Также в Саранске и муниципалитетах запланирован большой объем работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.
Владимир Сидоров поручил главам районов уделять серьезное внимание подготовке проектно-сметной документации и проведению необходимых процедур для начала строительства, жестко придерживаясь графиков выполнения работ.
«Коллеги, многие из вас не укладываются в ранее заявленные сроки подготовительных работ – это недопустимо!» – подчеркнул премьер-министр.
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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
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