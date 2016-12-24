В 2023 году в Мордовии продолжится масштабная работа по строительству и благоустройству

27 октября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с представителями строительного блока кабинета министров и главами муниципалитетов, посвященное планированию строительных работ на 2023 год в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм.

В следующем году в столице Мордовии будут сданы в эксплуатацию школа на 1450 мест в четвертом микрорайоне ЖК «Юбилейный» и коррекционная школа. В Ардатове завершится строительство водоочистной станции производительностью 600 м³/сутки, в Рузаевке – детской поликлиники.

В рамках Программы социально-экономического развития Мордовии продолжится строительство второй очереди бизнес-инкубатора «Молодежный» в Саранске.

Начнется возведение школы на 165 мест в селе Белозерье Ромодановского района.

Продолжится реализация программы по переселения граждан из аварийного жилого фонда в Ардатовском, Ичалковском, Кочкуровском, Темниковском, Чамзинском, Ковылкинском, Зубово-Полянском и Кадошкинском районах.

Также в Саранске и муниципалитетах запланирован большой объем работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

Владимир Сидоров поручил главам районов уделять серьезное внимание подготовке проектно-сметной документации и проведению необходимых процедур для начала строительства, жестко придерживаясь графиков выполнения работ.

«Коллеги, многие из вас не укладываются в ранее заявленные сроки подготовительных работ – это недопустимо!» – подчеркнул премьер-министр.