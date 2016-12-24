В Мордовии пройдет Республиканский фестиваль Российского движения школьников

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29 октября в столице Мордовии пройдет Республиканский фестиваль Российского движения школьников. Фестиваль РДШ – это масштабное мероприятие, на котором объединятся более 1000 школьников, педагогов и родителей.
Работа Фестиваля будет организована по 10 тематическим площадкам согласно одноименным федеральным проектам: Классная встреча РДШ, Корпоративный университет РДШ, Шеф в школе, Кибертурнир РДШ, Родительское крыло РДШ, Медиацентры РДШ, Я познаю Россию, Турнир для любителей картинга РДШ, Военно-патриотическое направление, Спорт РДШ.
В программе для участников предусмотрен мастер-класс с Мастером спорта по фигурному катанию, Турнир для любителей картинга РДШ, Классная встреча РДШ, кулинарный мастер-класс и многое другое.
Более 1000 участников смогут познакомиться с деятельностью организации, посетить интерактивные площадки и фотозоны от РДШ Республики Мордовия, развлекательные зоны от РДШ и партнеров Фестиваля, а также заглянуть на площадку #МЫВМЕСТЕ, расположенные в холле Мордовской филармонии.
В завершении Фестиваля состоится торжественный концерт с участием первых лиц Республики Мордовия. Ключевым моментом торжественной части станет церемония награждения победителей и призеров федеральных и региональных проектов.
После завершения официальной программы для школьников города Саранск, состоится закрытый показ фильма «Легенды Орленка» в кинотеатре «Мадагаскар».
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В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
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