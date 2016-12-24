В Саранске несколько домов на Светотехстрое 26 октября останутся без холодной воды

Живописный вагон
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
По информации Администрации города, в связи с проведением ремонтных работ 26 октября с 9:30 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
ул. Есенина, д.13, д.17, д.21а
ул. Семашко, д.4, д.6, д.8, д.12, д.14
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
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На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
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