В Саранске несколько домов на Светотехстрое 26 октября останутся без холодной воды

Наш город

По информации Администрации города, в связи с проведением ремонтных работ 26 октября с 9:30 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Есенина, д.13, д.17, д.21а
ул. Семашко, д.4, д.6, д.8, д.12, д.14

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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