В Саранске несколько домов на Светотехстрое 26 октября останутся без холодной воды

По информации Администрации города, в связи с проведением ремонтных работ 26 октября с 9:30 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:



ул. Есенина, д.13, д.17, д.21а

ул. Семашко, д.4, д.6, д.8, д.12, д.14



Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.