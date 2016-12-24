В Доме Республики обсудили развитие Теньгушевского и Атяшевского районов

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На рабочем совещании Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров обсудил с членами кабинета министров итоги выездных заседаний в Теньгушевском и Атяшевском районах. Отметим, что по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова республиканское Правительство провело ряд совещаний в муниципалитетах, по итогам которых были определены шаги по дальнейшему социально-экономическому развитию территорий.
Так, в рамках исполнения поручений в Теньгушевском районе завершается возведение дома культуры в поселке Барашево, благоустроена территория рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Дачный. Проведен ремонт школы в Теньгушеве, районная больница полностью укомплектована участковыми терапевтами.
В селе Такушево и поселке Барашево смонтированы детские площадки, до 1 сентября в Такушеве завершится капитальный ремонт дома культуры, проведен ремонт и капитальный ремонт ряда автодорог.
Особое внимание на совещании уделили вопросу создания новых рабочих мест на территории Теньгушевского района. За первое полугодие в районе организовано 24 новых рабочих места, Владимир Сидоров поручил держать этот вопрос на постоянном контроле.
В Атяшевском районе реализуются четыре инвестиционных проекта: строительство комплекса по очистке и сушке зерна, молочного комплекса на 1200 фуражных коров в селе Лобаски, возведение комбикормового комплекса и зерносклада в селе Покровское. Председатель Правительства РМ признал эту работу недостаточной: у муниципалитета есть большой потенциал в развитии малого предпринимательства и сельского хозяйства.
В селе Лобаски смонтировано новое здание фельдшерско-акушерского пункта, в следующем году начнется капитальный ремонт дома культуры. Большая работа в районе проводится по развитию дорожной сети и благоустройству территорий. Также в планах на ближайшие годы – капитальный ремонт пяти школ, строительство объездной дороги в обход поселка Атяшево.
Владимир Сидоров поручил взять на особый контроль все неисполненные пункты поручений. В этом году по поручению Главы нашего региона состоится еще одно выездное заседание Правительства в Ковылкинском районе.
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