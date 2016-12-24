Кировская область заключила соглашение с Корпорацией «Туризм.РФ»

Заместитель председателя Правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Кировскую область обсудил туристический потенциал региона и реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в субъекте с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым, врио губернатора Кировской области Александром Соколовым и генеральным директором Корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.

Вице-премьер посетил набережную Грина в Кирове и Александровский сад – места притяжения горожан, где планируется выполнить масштабное благоустройство в преддверии юбилея города.

На набережной состоялось подписание соглашения между Кировской областью и Корпорацией «Туризм.РФ». Подписи под документом поставили Александр Соколов и Сергей Суханов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Кировская область стала 45 регионом, с которым будет работать Корпорация «Туризм.РФ» над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он также напомнил, что ускорить ее создание в субъектах России поручил Президент РФ Владимир Путин.

«Подписание соглашения с Корпорацией – важный этап в развитии туристического потенциала не только Кировской области, но и всего округа. Сотрудничество с «Туризм.РФ» открывает новые возможности в части межрегионального туризма, позволяет привлечь туристов со всех уголков нашей страны. Кировская область - это благодатный край, обогативший культуру России ды́мковской игрушкой и красотами реки Вятки, подаривший художников братьев Васнецовых и писателя Александра Грина, а также Великорецкий крестный ход. Это один из крупнейших ежегодных крестных ходов России, который скоро будет готов принимать новых гостей. В этом году регион планирует принять около 350 тыс. туристов, а по итогам 2024 года - увеличить турпоток до 1 миллион человек. Считаю, это достижимой целью с учетом предстоящего празднования 650-летия города Кирова!», - сказал Дмитрий Чернышенко.

«У Кировской области есть большой потенциал, который надо развивать. При этом важно, чтобы будущее отрасли в регионе развивалось и в контексте всего округа. Это позволяет расширить инфраструктурные возможности, успешно реализовать проекты в смежных сферах, в той же транспортной отрасли, строительстве и других»,- дополнил Игорь Комаров.

В рамках соглашения Кировская область и Корпорация «Туризм.РФ» прорабатывает вопрос реализации проекта развития туристско-спортивного комплекса «Перекоп».

«Это соглашение направлено на долгосрочное взаимодействие в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Кировской области, на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма региона, создание условий для продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном рынках. В Кировской области более 3 000 памятников истории, культуры и архитектуры, свыше 50 музеев. У нас развиваются более 10 видов народных художественных промыслов: кукарское кружево, вышивка, изделия из капо-корня, матрешка, керамика, изделия из лозы, бересты, соломки, роспись по дереву и, конечно, знаменитая на весь мир дымковская игрушка, история которой насчитывает уже более 400 лет. В регионе около 200 особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедник «Нургуш», заказники «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес», крупнейшее в мире Котельничское местонахождение ископаемых позвоночных, живших 250 млн лет назад. Поэтому точки роста в сфере туризма, безусловно, есть, и мы будем их развивать», – подчеркнул Александр Соколов.

«Сегодня на гостеприимной вятской земле начался новый этап туристического развития, приятно видеть такую заинтересованность руководства Кировской области в сотрудничестве с Корпорацией. Регион богат своей историей и природой, имеет потенциал для развития научно-познавательного, бальнеологического и этнокультурного туризма. Наш первый проект на этих землях – спортивно-туристический комплекс «Перекоп».

На территории проекта будет построена современная гостиница категории 3* с конференц-залом и всей необходимой лечебно-оздоровительной инфраструктурой», - сказал Сергей Суханов.

В рамках рабочего визита Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров также посетили Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь, где встретились с митрополитом Вятским и Слободским Марком и атаманом Кировского городского казачьего общества Виктором Рябенко и приняли участие в молебне.