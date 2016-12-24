В приавительстве Мордовии рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности

Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров провел очередное совещание с членами кабинета министров и главами муниципальных районов по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Отметим, в Мордовии установлен максимальный V класс пожарной опасности, действует особый противопожарный режим, объявлено ограничение на посещение лесов, приостановлен сезон охоты.

«Ситуация очень серьезная: как минимум две недели не было дождей, на следующей неделе также ожидается сухая жаркая погода. Важно качественно организовать профилактическую работу, чтобы избежать возникновения серьезных пожаров, особенно в лесных массивах», – отметил Владимир Сидоров.

О ситуации с обеспечением пожарной безопасности доложили заместитель Председателя Правительства – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мордовии Игорь Чадов, председатель регионального Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Наумов и начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин.

За неделю на территории республики зарегистрировано 90 пожаров, из которых 34 произошли из-за возгорания сухой травы. В муниципалитетах создается дополнительный резерв техники и инвентаря для тушения пожаров, расчищаются пирсы для забора воды пожарными машинами, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, информирование населения о недопустимости сжигания мусора и травы.

Главам районов дано поручение о создании противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, приобретении дополнительного оборудования для тушения пожаров. В выходные дни кураторы районов в Правительстве республики лично проконтролируют вопросы профилактики пожаров в муниципалитетах.

Также премьер-министр отметил необходимость работы с населением: несмотря на действующий особый противопожарный режим, многие проводят выходные на природе и разжигают костры.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин рассказал, что с начала года на территории лесного комплекса было зарегистрировано 10 пожаров, в настоящее время возгораний нет. Проводится наземное патрулирование, видеомониторинг и космический мониторинг лесов.