В Иордовии оценили первые результаты пилотного проекта «Наставничество»

26 августа в Кочкуровском районе Глава республики Артём Здунов провел заседание экспертного клуба «Моя Мордовия», в рамках которого были подведены первые результаты пилотного проекта «Наставничество».

Напомним, проект стартовал в январе этого года на базе МГУ им. Н.П. Огарева по инициативе экспертного клуба. Были определены 46 участников и 18 наставников, среди которых успешные представители бизнес-сообщества и органов власти. Основная цель проекта – создание прямого взаимодействия участников для обучения, передачи опыта и дальнейшего трудоустройства.

«Каждый третий выпускник школ Мордовии поступает в вузы республики. Тем не менее, предприятия региона, к сожалению, заявляют о кадровом голоде. Проект должен помочь решить эту проблему и внедрить наставничество в кадровый процесс на системной основе», - отметил руководитель региона. Он поблагодарил предприятия республики и бизнес-сообщество за активную поддержку пилотного проекта.

Член клуба «Моя Мордовия» Ирина Бражникова рассказала о результатах проекта «Наставничество»: шесть его участников уже трудоустроены, в том числе три человека - в компанию «Норов». Заключено три договора целевого обучения. Кроме того, в рамках дальнейшей реализации «Наставничества» обсуждается разработка кадровой стратегии для предприятий Мордовии.

Генеральный директор агрофирмы «Норов» Дмитрий Поздняков сказал, что пилотный проект стал импульсом для развития холдинга. Предприятие организовало работу студенческих отрядов «Норов», участники которых проходят двухмесячную практику с возможностью последующего трудоустройства. Дмитрий Поздняков пригласил Главу Мордовии на открытие студенческого общежития.

Артём Здунов заинтересовался реализацией проекта, представленного студенткой 5 курса Юлией Бедриковой, презентовавшей IT-компанию по разработке программного обеспечения для управления и учета бизнеса «iTerra». Она подчеркнула, что этот актуальный проект может воспользоваться сейчас целым рядом мер господдержки, предусмотренных для IT-отрасли.

Интеграцию проекта Ангелины Шелихиной по проведению фестиваля уличных танцев в деятельность оздоровительных лагерей Мордовии поддержал не только руководитель региона, но и члены клуба «Моя Мордовия». Артём Здунов отметил, что такое направление будет очень органично для тематической смены в любом лагере республики, а также предложил развивать черлидинговое сопровождение спортивных мероприятий в регионе.

Руководитель кадровой работы «Биохимика» Евгений Александров рассказал, что в рамках профориентационной деятельности предприятие активно взаимодействует с саранскими школами №17 и №19.

Глава Мордовии поблагодарил экспертный клуб и предприятия за проделанную работу: «Проект «Наставничество» правильный и важный, он должен набирать обороты, становиться более масштабным, надо предусмотреть создание экспертного «десанта» и для районов республики».

Артём Здунов также отметил, что республике удалось одержать победу в конкурсе Агентства стратегических инициатив, который при федеральном финансировании предполагает создание института региональных сервисных уполномоченных, дооснащение предприятий кадрами, работу с организациями среднего профессионального образования.

В рамках рабочей поездки в Кочкуровский район Артём Здунов посетил также туристско-рекреационный комплекс «Карнай», где дал старт состязаниям по пляжному футболу на приз агрогохолдинга «Норов». В турнире соревнуются шесть команд предприятий из Торбеевского, Лямбирского и Кочкуровского районов, а также из Саранска. В показательном матче принял участие трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий.

«Наши земляки достигают высоких результатов в этом виде спорта на международном уровне – нас боятся в пляжном футболе! Будем развивать его, желаю нашим спортсменам успехов», - сказал Глава Мордовии.