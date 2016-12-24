В Мордовии пройдет операция «Нетрезвый водитель»

«Большая перемена»
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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 26 и 27 августа сотрудники ГИБДД по РМ га территории Мордовии в очередной раз организуют оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель. Как и всегда, оно направлено на пресечение фактов управления транспортными средствами находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения водителями.
Наряды ДПС будут нести службу на самых оживленных участках автодорог, а также в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей.
Госавтоинспекция напоминает всем водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Помните, что нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей.
Кроме того, повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является уголовным преступлением.
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Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
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