Администрация YouTube отказывается бороться с неприемлемым контентом

Вредного и откровенно опасного для психики контента на популярном видеохостинге YouTube становится все больше. В свободном доступе находятся ролики насильственного содержания, видеоинструкции по сборке оружия или приготовлению наркотиков и т. д. При этом смотреть такие видео могут не только взрослые, но и дети.

Недавно в суд на YouTube подали американские защитники прав животных. По словам активистов, администрация видеохостинга никак не препятствует размещению на платформе роликов, где демонстрируются издевательства над животными. Более того, компания извлекает из этого выгоду, прикрепляя к видео рекламу.

В судебных документах истцы пишут, что YouTube не обеспечивает соблюдение правил, запрещающих бои между животными, организованные спасательные операции, подвергающие животных опасности, и людей, причиняющих животным боль и страдания.

Однако YouTube сослался на огромные объемы загружаемых видео, из-за чего модерация пропускает незаконный и шокирующий контент.

«YouTube становится все более некомфортной средой для пользователей, – делится мнением известная в Мордовии активистка и зоозащитница Татьяна Хомякова. – Людей все чаще окружает жестокий контент, с которым администрация видеохостинга не желает бороться. Что может быть отвратительнее, чем издевательства над братьями нашими меньшими? Но Google, судя по всему, плевать на них, и компанию интересует только прибыль. Иначе, как еще объяснить, что на их платформе размещено столько жестоких роликов с животными? А ведь их могут увидеть дети! Такой контент может навсегда оставить отпечаток в виде психологической травмы! Чтобы не рисковать собой и своими детьми, рекомендую переходить на другие видеохостинги, которые не позволяют себе такого халатного отношения к пользователям и уж тем более к героям размещаемых роликов».

Если судить по решению верховного суда Калифорнии, у YouTube полностью развязаны руки, по крайней мере на территории США, и платформа может беспрепятственно демонстрировать людям жестокие сцены. Хотя администрация видеохостинга не перестает твердить, что компания в первую очередь заботится о безопасности пользователей. Получается, что YouTube и владеющая им Google противоречат себе и плюют на свои же правила.