В Саранске вынесли приговор сектантам из Управленческого центра Свидетели Иеговы в России

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Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД пресечена противоправная деятельность 6 адептов ликвидированной религиозной организации «Свидетели Иеговы Саранск», деятельность которой запрещена в России.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что эти деятели игнорировали решение Верховного суда России о ликвидации Централизованной религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций. Сектанты спокойно продолжали деятельность своей ячейки, осуществляли вовлечение в нее новых адептов, распространяли религиозную литературу экстремистского содержания.
Следственным отделом УФСБ было возбуждено и расследовано 9 уголовных дел по статье об организации экстремистской деятельности, участии в деятельности экстремистской организации и влечение жителей респубдики в такую деятельность. Фигуранты дела были задержаны, в отношении них судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ленинским районным судом Саранска подсудимые были признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. В зависимости от роли каждого суд им назначил от 2 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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