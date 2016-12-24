В Саранске вынесли приговор сектантам из Управленческого центра Свидетели Иеговы в России

Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД пресечена противоправная деятельность 6 адептов ликвидированной религиозной организации «Свидетели Иеговы Саранск», деятельность которой запрещена в России.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что эти деятели игнорировали решение Верховного суда России о ликвидации Централизованной религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций. Сектанты спокойно продолжали деятельность своей ячейки, осуществляли вовлечение в нее новых адептов, распространяли религиозную литературу экстремистского содержания.

Следственным отделом УФСБ было возбуждено и расследовано 9 уголовных дел по статье об организации экстремистской деятельности, участии в деятельности экстремистской организации и влечение жителей респубдики в такую деятельность. Фигуранты дела были задержаны, в отношении них судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ленинским районным судом Саранска подсудимые были признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. В зависимости от роли каждого суд им назначил от 2 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.