Все образовательные организации Мордовии признаны готовыми к новому учебному году

Глава Мордовии Артём Здунов 26 августа провел совещание по вопросам готовности образовательных организаций республики к новому учебному году. В совещании приняли участие члены Правительства РМ, руководство Главного управления МЧС по РМ, МВД по РМ, Управления Роспотребнадзора по региону.

По информации Минобразования республики, 100 % образовательных организаций Мордовии признаны готовыми к новому учебному году. Это детские сады, школы, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования.

74,5 тысячи школьников сядут за парты в новом учебном году - это на тысячу человек больше, чем в прошлом. А вот первоклассников будет меньше, чем в предыдущие годы, - 7,5 тысячи.

На контроле Минобразования - доступность учебников и учебных пособий. «Всеми основными учебными комплектами из федерального перечня дети уже обеспечены», - подчеркнула министр образования республики Елена Солдатова. Средства на эти цели по поручению Главы Мордовии были предусмотрены в республиканском бюджете.

В этом году на школьных маршрутах будет задействовано 246 единиц техники, вся она - со сроком эксплуатации менее 10 лет, как и положено. Кроме того, осенью в республику дополнительно поступят 27 новых школьных автобусов. Штат водителей также укомплектован на 100%.

Глава Мордовии обратил особое внимание на вопросы безопасности. 100% объектов образования в республике обеспечены охраной, стационарными металлоискателями и системой автоматической пожарной сигнализации, 82% организаций - системами видеонаблюдения. В период подготовки и проведения Дня знаний в образовательных организациях будут усилены меры противопожарной и антитеррористической безопасности.

Не уходит с повестки дня и эпидемиологическая безопасность: в преддверии нового учебного года проводится большая работа по ПЦР-тестированию и вакцинации школьного персонала - и против коронавируса, и против гриппа.