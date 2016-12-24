2 сентября в городе Ковылкино пройдет Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Шумбрат!»

В масштабном мероприятии примут участие творческие коллективы и мастера из всех муниципальных районов Мордовии, представители регионов России с компактным проживанием мордовского народа, а также именитые уроженцы республики –артисты, спортсмены, общественные деятели.

По информации Министерства кульуры, национальной политики и архивного дела РМ, праздник развернется сразу на трех площадках. Это центральная площадь города Ковылкино, городской парк и Молодежный сквер. Одним из самых зрелищных моментов празднования станет Театрализованное действо с костюмированным парадом народов России.

В городском парке разместится выставка работ студентов Саранского художественного училища им. Ф.В. Сычкова, а также пройдет пленер молодых живописцев. Зрителей здесь порадуют программа Клуба исторической реконструкции «Владычный полк» и дефиле в мордовском национальном костюме этно-арт-театра «Варма».

На празднике будет работать выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел «Ремесленная слобода», пройдет фестиваль национальной мордовской кухни с дегустацией, будут организованы творческие мастер-классы под открытым небом. Молодое поколение не оставят равнодушным выступления уличных музыкантов, вокальный этно-марафон, а также креативные фотозоны и символы праздника, к примеру, 7-ми метровый самовар!

В Молодежном сквере пройдут спортивные игры и состязания. Маленьким гостям праздника Республиканский театр кукол покажет три лучших спектакля из своего репертуара!

На празднике с концертами выступят лучшие коллективы Мордовии – ансамбли «Росичи», «Мерема», «Торама», а также победители фестиваля мордовской эстрадной песни «Одвий».

В качестве главного гостя выступит группа САДко Александра Бардина. Также будет дан концерт ансамбля «Азорава» («Хозяйка») постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации (г. Москва) и солиста - вокалиста Московского государственного академического театра оперетты В.Л. Исляйкина.

Завершится праздник этнодисктеткой «Мы разные, но мы вместе».

