Предприятия регионов ПФО наращивают объемы производства, успешно выполняя задачи по импортозамещению

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко, с рабочим визитом прибыл в Кировскую область.

Совместно с полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым и временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Соколовым он посетил биомедицинский комплекс «Нанолек» и электромашиностроительный завод «Лепсе», которые являются участниками проектов, вошедших в число приоритетных в рамках института кураторства, введенного председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

На заводах обсудили возможности расширения производств и тиражирование используемых технологий для ускоренного выполнения поручений Президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета России.

«В Кировской области развивается наука, воспитываются кадры, и предприятия, благодаря трансферу научных технологий в реальный сектор экономики, наращивают объёмы производства, успешно выполняя задачи по импортозамещению. А это новые рабочие места и рост экономики субъекта. Например, запуск новой линии производства на биомедицинском комплексе позволит создать 500 новых рабочих мест. Электромашзавод также предлагает широкий спектр вакансий. Ему предложено принять участие в работе индустриальных центров компетенций, сформированных по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина. Это позволит заводу более оперативно перейти на отечественное ПО. Кроме того, в рамках новых федпроектов выстроим вертикаль эффективной подготовки кадров для предприятия», - отметил Дмитрий Чернышенко.

На биомедицинском комплексе «Нанолек» Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров осмотрели производственные линии твердых лекарственных форм. Также предприятие в прошлом году начало сотрудничать с Центром им. М. П. Чумакова РАН. Было запущено производство вакцины от коронавируса «Ковивак». За 2021 год произведено 200 тыс. доз. В случае необходимости готовы увеличить объемы ее производства в 50 раз – до 10 млн. вакцин в год.

Кроме того, началось создание цеха производства активных фармацевтических субстанций – основного компонента вакцин от вируса папилломы человека (ВПЧ). Ее выпуск планируется в 2025 году.

Также Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров посетили электромашиностроительный завод «Лепсе». Предприятие выпускает более 600 типов авиационных электроагрегатов, применяемых на всех типах самолётов, вертолётов и на ракетно-космических объектах, а также различные виды гражданской продукции. В рамках совместного с Государственным фондом развития промышленности Кировской области инвестиционного проекта здесь также изготавливают и используют в работе станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Уже произведено и запущено в работу 37 станков.

«Предприятие активно реализует инвестиционные проекты, расширяет диверсификацию продукции, выполняя поручение Президента России Владимира Владимировича Путина, увеличивает выпуск гражданских изделий.Важно сохранить рабочие места и интеллектуальный капитал предприятия, который позволяет коллективу успешно разрабатывать и осваивать новые виды продукции гражданского и промышленного назначения. В целом руководство региона вникает в проблемы бизнеса в сложившейся ситуации. Надо способствовать росту производства, поддержанию логистических цепочек и появлению новых технологий и лидеров рынка», – сказал Игорь Комаров.

На заводе осуществляется полный цикл создания продукции – разработка, изготовление, испытания и сервисное обслуживание. К концу года планируется запустить собственную систему мониторинга производства. Существует проблема нехватки профессиональных кадров. Вице-премьер отметил, что Вятский госуниверситет планирует разработать заявку на создание передовой инженерной школы. Электромашзавод может стать одним из ее индустриальных партнеров.