Жители Мордовии могут присоединиться к просветительском марафону «Знание»

В этом году федеральный просветительский марафон «Знание» будет проходить с 31 августа по 2 сентября. Это будет одно из самых масштабных событий лета и осени в нашей стране.

В течение трех насыщенных дней перед огромной аудиторией выступят больше 200 спикеров. Среди них государственные деятели, представители бизнеса, ученые и другие.

Посмотреть трансляцию выступлений сможет любой желающий, для этого достаточно иметь доступ в интернет. Но марафон предлагает не только «фоновое слушание», но и активное участие. В этом году регистрация в качестве полноценных участников доступна для всех. Однако для этого придется пройти творческий конкурс.

Зарегистрированные зрители смогут участвовать в ежедневных викторинах и получать за это ценные призы.

Узнать подробности об участии, следить за новостями и смотреть трансляции можно по ссылкам:

Сайт - marathon.znanierussia.ru

Группа «ВКонтакте» - vk.com/znanierussia

Телеграм-канал: t.me/Znanie_Russia

В прошлом году на федеральном марафоне «Знание» выступили больше 500 выдающихся спикеров, а трансляции в общей сумме набрали 310 млн просмотров.