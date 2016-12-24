Жители Мордовии могут присоединиться к просветительском марафону «Знание»

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В этом году федеральный просветительский марафон «Знание» будет проходить с 31 августа по 2 сентября. Это будет одно из самых масштабных событий лета и осени в нашей стране.
В течение трех насыщенных дней перед огромной аудиторией выступят больше 200 спикеров. Среди них государственные деятели, представители бизнеса, ученые и другие.
Посмотреть трансляцию выступлений сможет любой желающий, для этого достаточно иметь доступ в интернет. Но марафон предлагает не только «фоновое слушание», но и активное участие. В этом году регистрация в качестве полноценных участников доступна для всех. Однако для этого придется пройти творческий конкурс.
Зарегистрированные зрители смогут участвовать в ежедневных викторинах и получать за это ценные призы.
Узнать подробности об участии, следить за новостями и смотреть трансляции можно по ссылкам:
Сайт - marathon.znanierussia.ru
Группа «ВКонтакте» - vk.com/znanierussia
Телеграм-канал: t.me/Znanie_Russia
В прошлом году на федеральном марафоне «Знание» выступили больше 500 выдающихся спикеров, а трансляции в общей сумме набрали 310 млн просмотров.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В Мордовии дан старт общероссийскому движению поддержки правильного питания
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Руководитель Роспотребнадзора по РМ представила Главе Мордовии доклад о санитарно-эпидемиологической ситуации в республике
Рассматривались обращения семи человек из Саранска и районов республики
В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Речь шла о мерах поддержки бизнеса и загрузке мощностей республиканских предприятий