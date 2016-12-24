В Саранске аферистка «обменяла» пенсионерке 370 тысяч рублей на билеты «Банка Приколов»

В столице Мордовии с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве в полицию обратилась 90-летняя жительница Саранска. Престарелая женщина стала жертвой махинации, которую провернула липовая работница Пенсионного фонда России.

Пенсионерка рассказала полицейским, что несколько дней назад к ней в квартиру пришла неизвестная особа, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ. Во время беседы незнакомка поинтересовалась материальным положением хозяйки жилища, состоянием ее здоровья и вопросами пенсионного обеспечения. После этого она сообщила, что в скором времени состоится денежная реформа и ей необходимо переписать серию каждой банкноты, которая имеется у хозяйки квартиры.

Потерпевшая принесла злоумышленнице 370 тысяч рублей. После проверки купюр гостья ушла. Спустя несколько дней пенсионерка решила пересчитать денежные средства и обнаружила вместо настоящих купюр 74 билета «Банка Приколов».

В настоящий момент сотрудниками МВД по РМ проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленницы.

Полицейские обращаются с просьбой к местным жителям о проведении дополнительной профилактической беседы со своими пожилыми родственниками. Напомните им о том, что не стоит впускать в дом незнакомых граждан и ни под каким предлогом не следует передавать незнакомцам свои сбережения.