«Мордовия Арена» станет одной из площадок финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

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Стадион уже готовится к проведению соревнований профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий, которые состоятся с 9 по 11 сентября.
На «Мордовия Арене» будут состязаться представители двух компетенций – «Сантехника и отопление» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Для организации первой отведен медиа-компаунд, соревнования по эксплуатации сельскохозяйственных машин займут площадку на прилегающей территории.
В самом сердце арены расположится уникальная зона «Агротехническое обслуживание футбольного поля», где любой желающий сможет узнать о тонкостях подготовки газона высокого качества.
Жителей и гостей региона ждет праздник профессионального мастерства: доступ к компетенциям будет свободным через 3 и 4 входы со стороны проспекта Российской Армии. Удобная навигация поможет быстро найти площадки Нацфинала.
Не пропустите финал Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» на «Мордовия Арене». Поддерживайте конкурсантов из своего региона, изучайте тонкости профессий и насладитесь атмосферой стадиона – наследия ЧМ по футболу-2018.
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В Мордовии дан старт общероссийскому движению поддержки правильного питания
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