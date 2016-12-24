Жители Мордовии могут узнать о Героях спецоперации из нового документального проекта

Репортер

В России запустился сайт «Герои операции Z», на котором собраны истории людей, борющихся за мирное небо. Проект создан совместными усилиями портала LIFE и телеграм-канала Shot.

На сайте уже размещено больше сотни видеороликов о совершенных в этом году подвигах. Посмотреть их можно на официальном сайте проекта: heroez.life.ru или в аккаунтах в отечественных соцсетях.

Здесь представлены истории как о профессиональных солдатах, которые боролись за мирное небо над головой, так и простых людях, тех, кто освобождает родной Донбасс от нацистов, или добровольцах из России, которые приехали, чтобы помочь братскому народу.

Также проект рассказывает о современном вооружении и зарекомендовавшем себя оружии, изобретенном еще в СССР, без которого проведение спецоперации было бы невозможным. 

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