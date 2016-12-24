В Ковылкинском районе судебные приставы добились сноса «распухшей» на 28 метров квартирной лоджии

Как сообщает УФССП по РМ, под контролем судебных приставов жительница Ковылкинского района Мордовии демонтировала самовольно возведенный пристрой к лоджии. Женщина собиралась там открыть ветлечебницу.

Проживающая на первом этаже особа самовольно произвела «реконструкцию» лоджии своей квартиры – нарастила ее площадь сразу на 28 квадратных метров. В помещении она планировала обустроить ветлечебницу.

Такую предприимчивость соседи не оценили и обратились в суд. Там выяснилось, что реконструкция была произведена без согласования с собственниками квартир жилого дома, а сам пристрой создавал угрозу для жизни и здоровья людей, поскольку возводился без соблюдения строительных норм и правил. В результате, действия дамы были признаны незаконными, ее обязали привести многоквартирный жилой дом в первоначальное состояние – ликвидировать свой строительный «нарост».

Женщину уведомили о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, а также о необходимости произвести демонтаж пристроя в короткие сроки. Но та и не думала исполнять решение суда. Тогда с нее взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей и повторно вручили требование исполнить судебное решение. И вновь оно было проигнорировано.

За время ведения исполнительного производства в отношении гражданки было составлено шесть протоколов об административной ответственности на общую сумму в 12,5 тысяч рублей. Но и это не возымело нужного эффекта.

Все закончилось тем, что приставы предупредили ее о привлечении сторонней организации к демонтажу пристроя с последующим взысканием затраченных на работу денежных средств с упрямой хозяйки. Не желая нести дополнительные расходы, она оперативно демонтировала пристрой вместе с фундаментом.

Таким образом, решение суда было исполнено в полном объеме.