В Мордовии бизнес-сообществу рассказали об актуальных мерах господдержки

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по инициативе МРОО «Деловая Россия» в Саранске состоялся круглый стол, посвященный актуальным мерам государственной поддержки, оказываемым в рамках нацпроекта. В нем приняли участие заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин, директор МКК Фонд поддержки предпринимательства Елена Калачина, члены МРОО «Деловая Россия», а также ее руководитель Игорь Еремкин.

Как отметил Александр Анохин, на сегодняшний день, все еще остаются предприниматели, которые недостаточно осведомлены о тех мерах финансовой и нефинансовой поддержки, которую государство предоставляет бизнес-сообществу. В Мордовии для решения этих задач реализуется новый проект «Бизнес десант», инициатором которого выступили Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес».

«Несмотря на то, что мы не банковская структура, только за 2022 год выдано 450 млн рублей льготных займов на сумму от 1 до 5 млн рублей. Меры финансовой поддержки по сравнению с 2021 годом выросли в 2 раза. Это значит, что предприниматели стали в 2 раза более активными, и этот потенциал до конца не реализован», - отметил Александр Анохин.

Также заместитель министра призвал членов «Деловой России» активнее пользоваться услугами Центра «Мой бизнес» РМ. «Для вас он должен стать единым окном получения услуг. Через эту структуру можно решать любые вопросы, связанные с малым и средним предпринимательством, включая институты развития бизнеса», - добавил он.

Директор МКК Фонд поддержки предпринимательства Елена Калачина провела ряд презентаций для предпринимателей, и рассказала о структуре Центра «Мой бизнес». «На Московской, 14 расположены государственные микрофинансовые организации, Гарантийный фонд кредитного обеспечения, Центр поддержки предпринимательства и даже МФЦ для бизнеса, оказывающий 47 услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них наиболее распространенные – госрегистрация права на недвижимое имущество и предоставление сведений из Росреестра. Обращайтесь к нам чаще, о необходимых услугах вас проконсультируют менеджеры во фронт-офисе».

Фонд поддержки предпринимательства и Центр микрофинансирования располагают капиталом 1,2 млрд рублей. 923 млн рублей направляются на финансирование микрозаймов до 5 млн рублей, которые предоставляются в рамках национального проекта. Также действует новая программа индивидуального развития Мордовии. По ней докапитализация составила 174 млн рублей. Воспользовавшись этой программой, предприниматели могут рассчитывать на льготный заем от 5 до 30 млн рублей.

Также предпринимателям были даны подробные разъяснения о 12 программах кредитования, которые рассчитаны на 36 месяцев с отсрочкой платежа на 6 месяцев. В вопросах залога может помочь Гарантийный фонд РМ.

«С момента подачи документов в Гарантийный фонд до принятия решения проходит 3 дня, - заверил Александр Анохин. – Бывает, что в день мы одобряем по 5 заявок».

Кроме того, Центр «Мой бизнес» предлагает и нефинансовые меры поддержки. Множество услуг связано с продвижением. Обратившемуся предпринимателю помогут создать фирменный стиль, зарегистрируют товарный знак, оформят правильный фотоконтент, расскажут как участвовать в госзакупках, обучат профессии смм-специалиста и многое другое. Услуги предоставляются бесплатно, так как полностью субсидируются за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Руководитель МРОО «Деловая Россия» Игорь Еремкин поблагодарил за организацию встречи для бизнес-сообщества, назвав ее примером правильного взаимодействия бизнеса и власти. «Ресурсы и услуги Центра «Мой бизнес» недооценены предпринимателями, поэтому подобные встречи очень информативны и полезны».