В Мордовии проходит акция «Спасибо, учитель»

Акция «Спасибо, учитель» стартовала в нашей республике и еще 78 регионах страны 17 августа. Она продлится до конца лета. Это возможность для всех желающих в преддверии 1 сентября выразить школьным учителям признательность за их тяжелый и ответственный труд.

Также в ходе августовских педагогических совещаний представители Российского движения детей и молодежи вручат педагогам цветы и поздравительные открытки.

Учителя из Мордовии уже поблагодари людей, которые в школьные годы помогли им встать на свой профессиональный путь.

«Сейчас я работаю в своей родной гимназии, – делится учитель русского языка и литературы рузаевской гимназии №1 Наталья Матренина. – Именно гимназическое братство, которое когда-то встретило меня еще в школьные годы, впоследствии никуда меня не отпустило и показало, насколько хорош и глубок школьный мир. До сих пор мы с одноклассниками считаем нашу школу и учителей лучшими на планете, потому что мы встретили здесь замечательных наставников.

Особенно тепло мы вспоминаем нашего классного руководителя – Беседину Татьяну Васильевну, учителя истории и обществознания. Это человек невероятной душевной доброты и теплоты, она показала нам все многообразие этого мира, дала уверенность в себе. Посвящая в тайны истории, Татьяна Васильевна учила нас любить малую родину и Отечество, гордиться страной. Много времени с классом мы проводили вне стен школы, путешествуя. Именно с ее легкой руки я выбрала профессию педагога. И до сих пор мы идем по жизни добрыми друзьями».

К акции присоединился и Владимир Сироткин, который преподает информатику в Центре образования «Тавла».

«Многое зависит от маяка, на свет которого ты идешь, – пишет он на своей странице во «ВКонтакте». – Я сейчас про учителей. Как бы громко это ни звучало, но педагоги – наши проводники в жизнь, в мир знаний и открытий. От всего сердца хочу сказать спасибо своим любимым учителям Меденковой Светлане Валентиновне и Ладиковой Марии Александровне. За тепло и доброе отношение, мудрость, ласку и заботу!»

Также благодарностью поделилась учитель биологии из саранской школы №6 Альбина Капкаева.

«Во многом мой жизненный и профессиональный путь определился благодаря школьному наставнику, – написала она. – Им была Гельфиря Шамиловна Сюняева – наш учитель истории и обществознания в МБОУ «Латышовская СОШ».

Для нас вы были настоящей и любимой Классной мамой! Вы прошли с нами путь с 5 по 11 классы, путь нашего взросления. Спасибо за ваш труд, за то, что изо дня в день вы каждому из нас дарили частичку себя, давали необходимые нам знания, делились своим жизненным опытом. Вы так горячо, любили свой предмет, детей, что мне тоже захотелось стать учителем».

Присоединяйтесь к акции и публикуйте свои благодарности на личных страницах в соцсетях с хештегом #СпасибоУчитель!