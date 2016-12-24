В Мордовии установлен самый высокий 5 класс пожарной опасности

В таких условиях увеличивается вероятность возникновения очагов природных пожаров, загорания мусора, сухой травы, распространения огня на населенные пункты, жилые дома, объекты экономики.

По информации МЧС по РМ, соседние регионы – Нижегородская и Рязанская области, Республика Марий Эл - уже столкнулись с крупными лесными пожарами. В некоторых районах введен режим ЧС местного уровня.

Тушить природные пожары чрезвычайно сложно, нужны огромные силы и средства и координация всех ведомств.

В республике уже зарегистрировано множество случаев горения травы и мусора, а также локальных лесных пожаров. Ежедневно специалистами МЧС России фиксируется все больше и больше термических точек!

На постоянной основе на территории региона работают профилактические группы, которые отслеживают неконтролируемое сжигание, которое производят граждане.

С 22 августа в лесах Мордовии ограничено пребывание граждан. Штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности сейчас очень серьезные. На граждан – от 15 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, на юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей!