«Каждому ребенку должно быть доступно качественное образование»

В преддверии начала нового учебного года в Мордовии прошел республиканский образовательный форум «Перспективы обновления: от прогнозов к стратегиям». Это традиционное мероприятие для педагогического сообщества, органов управления образованием и родителей перед началом очередного учебного года. 24 августа в пленарном заседании форума принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

До начала работы педагогической конференции руководитель региона осмотрел интерактивную проектную выставку, подготовленную школьниками республики. Здесь были представлены проекты по разработке антисептического препарата на основе экстракта мяты и душицы «Бинисепт» и комплексных фунгицидных препаратов, по изучению влияния методов обработки семян на микробиологическую активность их поверхности, созданию этнопарка «Тиринь Ёнкс» в одном из населенных пунктов республики и ботанического сада «Бинилект». Главу Мордовии заинтересовало создание учениками саранского лицея №7 и Берсеневской школы настольной игры «Фиграном», позволяющей детям проходить обучение в сфере экономики.

«Необходимо продолжить совершенствовать качество образования, сделать все, чтобы детям было действительно интересно учиться в школе. Определяющую роль в этом играет учитель, создавая комфортную среду для детей, поддерживая их. В 2023 году, объявленном Президентом страны Годом педагога и наставника, будем работать над укреплением престижа педагогической профессии», - подчеркнул в своем видеообращении к участникам форума Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Было отмечено, что большая работа ведется по созданию новых учебных мест, совершенствованию системы оплаты труда педагогов, улучшению инфраструктуры образовательных учреждений для физкультуры и спорта. С 1 сентября в школах России будет реализована единая образовательная программа, по инициативе главы государства создано движение детей и молодежи, основой которого станет проведение воспитательной работы по укреплению традиционных ценностей.

«Все это должно воспитывать человека, готового участвовать в судьбе своей Родины, в школе должны закладываться основы для прочной гражданской позиции», - отметил Министр просвещения РФ.

«Именно образование и ценности, которые воспитываются в ребенке, делают нас единым, сплоченным народом, объединяют и укрепляют нашу страну. Президент России Владимир Владимирович Путин базовым принципом системы российского образования назвал справедливость. Это значит, что каждому ребенку, независимо от места жительства и достатка семьи, должно быть доступно качественное образование», - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии отметил, что достойное образование начинается с современной инфраструктуры. Благодаря нацпроекту «Образование» и другим федеральным программам только в этом году на укрепление материально-технической базы учреждений образования Мордовии направлено более 1,2 млрд рублей.

В 2022 году откроется детский сад на улице Кирова в Саранске, в следующем – завершится строительство школы в районе Тавлинской набережной и саранской коррекционной школы. В 2023-2024 годах запланировано строительство еще 3 школ – нового корпуса в селе Белозерье Ромодановского района и двух школ в Саранске. По федеральной программе капитального ремонта школ в этом году отремонтировано 12 зданий, в 2023 году капремонт пройдет сразу в 19 школах. Глава Мордовии также отметил, что особое внимание должно быть уделено горячему школьному питанию.

«Считаю, что необходимо изменить подход к работе с детьми, воспитательному процессу. Мы должны рассказывать молодым людям о духовном мире – о роли России в развитии духовности, исторических ценностях. Знания в республике мы давать умеем, делаем это уверенно, твердо – об этом красноречиво говорят результаты олимпиадного движения. Воспитательное направление должно уверенно войти в учебные планы», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии рассказал о победах учеников республики на всероссийских и международных олимпиадах – 6 воспитанников лицея для одаренных детей стали победителями, завоевав в общей сложности 9 медалей – это Максим Пермяков, Владимир Михайленко, Илья Беспятый, Максим Раменский, Егор Потапов и Ярослав Шастин.

Было анонсировано, что с 15 сентября по 12 ноября в Мордовии пройдет конкурс исследовательских работ студентов и школьников Мордовии «Гордость моей Родины», приуроченный к 410-летию освобождения Москвы от войск польских интервентов. Глава Мордовии призвал задействовать в нем как можно больше учащихся школ и вузов, чтобы привлечь внимание к сохранению исторической памяти и не допустить фальсификации истории нашей страны.

Текущий учебный год ознаменован сразу несколькими инициативами в сфере воспитания. В школах еженедельно будет проводиться церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна России, с 5 сентября начнется проведение классных часов «Разговоры о важном». Кроме того, в образовательных учреждениях начнут работать советники по воспитанию. Их главная задача – выстроить воспитательную работу так, чтобы дети становились активными участниками культурных и спортивных мероприятий, патриотических акций и проектов, находили поддержку в реализации своих инициатив.

Важность духовного воспитания поддержал и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий: «К чему призовет учитель сердце ребенка – таким оно и будет. В школе формируется не каждый отдельный человек, а общество в целом. Мы должны научить наших детей честности, совести, нравственности, обеспечить их историческими знаниями, укрепить духовные корни».

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Мордовии Виктор Бирюков рассказа участникам форума о концепции непрерывной траектории в подготовке кадров и совместной деятельности системы образования и работодателей: от детского сада до вуза и предприятия. Глава Мордовии поддержал эту инициативу, подчеркнув необходимость ее интеграции в уже действующие программы и проекты.

Школьники Мордовии представили Артёму Здунову карту Мордовии «Имя героя – школе», на которой обозначены 125 школ республики, которые могут носить имена героев – народных учителей, спасателей, участников военных действий. Ректор МГУ Дмитрий Глушко заверил, что вуз возьмет на себя поддержку этого важного проекта, чтобы сделать его общедоступным.

В ходе форума также были вручены государственные награды. В частности, Указом Президента России знаком отличия «За наставничество» награждена мастер производственного обучения Саранского политехнического техникума Ольга Федякова, Почетным знаком Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» награжден директор Республиканского лицея для одаренных детей Евгений Вдовин.