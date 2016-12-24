В Мордовии убивший собаку на глазах малолеток предстанет перед судом

По информации МВД по РМ, в Ардатовском районе закончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Полое. Он привлекается к ответственности за жесткое обращение с животными.

О шокирующем инциденте в полицию 8 июля сообщила местная жительница. По словам женщины, днем односельчанин в присутствии малолетних ребят выстрелил из пневматической винтовки в пасть соседской собаке, которая находилась у его дома.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан, предполагаемое орудие преступления изъято.

Как рассказал следователям этот субъект, расправу над животным он учинил из-за опасений - дескать, пес мог забежать в его двор и уничтожить всю домашнюю птицу и другую живность.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За изуверское деяние живодеру грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, или даже лишение свободы на срок от трех до пяти лет.