В Мордовии убивший собаку на глазах малолеток предстанет перед судом

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По информации МВД по РМ, в Ардатовском районе закончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Полое. Он привлекается к ответственности за жесткое обращение с животными.
О шокирующем инциденте в полицию 8 июля сообщила местная жительница. По словам женщины, днем односельчанин в присутствии малолетних ребят выстрелил из пневматической винтовки в пасть соседской собаке, которая находилась у его дома.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан, предполагаемое орудие преступления изъято.
Как рассказал следователям этот субъект, расправу над животным он учинил из-за опасений - дескать, пес мог забежать в его двор и уничтожить всю домашнюю птицу и другую живность.
Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За изуверское деяние живодеру грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, или даже лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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