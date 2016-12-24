В охотничьем хозяйстве Кречет открылся первый в Мордовии сафари-парк

В Кочкуровском районе, в селе Мордовское-Русское Давыдово, расположилось охотничье хозяйство Кречет, где круглогодично работает сафари-парк, в котором туристы под присмотром егеря контактируют с животными. Об этом сообщает Туристко-информационный центр РМ.

В сафари-парке в естественной среде обитания живут более 300 пятнистых оленей, маралы и семья из 4 лошадей. Это особенная территория, где животные ощущают себя безопасно, отдыхают и греются на солнышке в полях. Тут животных кормят, любят и угощают лакомствами. А к лошадям приезжает инструктор, который дрессирует всю лошадиную семью.

Все это открыто для туристов. На территории нет сеток, решеток и лишних ограждений, которые помешают взаимодействию с животными. Лошадок можно погладить и покормить с рук вкусной морковкой и яблоками. Оленей сфотографировать на близком, но безопасном расстоянии, а после прогуляться вдоль берега или отдохнуть в беседке около полноводной реки Суры.

Мини-путешествие с погружением в естественную среду обитания животных тронет сердца не только маленьких туристов, но и их родителей.

Экскурсия абсолютно безопасна, в стоимость часовой поездки включен транспорт по территории сафари-парка и посещение животных с сопровождением опытного егеря.

Все детали вы можете узнать в официальном телеграм-канале, и записаться на экскурсию по ссылке: Телеграм

Режим работы:

Пн — санитарный день

Вт — Вс с 10:00 до 17:00



Адрес: Охотничье хозяйство Кречет

Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Русское Давыдово https://yandex.ru/maps/org/51948369382