В охотничьем хозяйстве Кречет открылся первый в Мордовии сафари-парк

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В Кочкуровском районе, в селе Мордовское-Русское Давыдово, расположилось охотничье хозяйство Кречет, где круглогодично работает сафари-парк, в котором туристы под присмотром егеря контактируют с животными. Об этом сообщает Туристко-информационный центр РМ.
В сафари-парке в естественной среде обитания живут более 300 пятнистых оленей, маралы и семья из 4 лошадей. Это особенная территория, где животные ощущают себя безопасно, отдыхают и греются на солнышке в полях. Тут животных кормят, любят и угощают лакомствами. А к лошадям приезжает инструктор, который дрессирует всю лошадиную семью.
Все это открыто для туристов. На территории нет сеток, решеток и лишних ограждений, которые помешают взаимодействию с животными. Лошадок можно погладить и покормить с рук вкусной морковкой и яблоками. Оленей сфотографировать на близком, но безопасном расстоянии, а после прогуляться вдоль берега или отдохнуть в беседке около полноводной реки Суры.
Мини-путешествие с погружением в естественную среду обитания животных тронет сердца не только маленьких туристов, но и их родителей.
Экскурсия абсолютно безопасна, в стоимость часовой поездки включен транспорт по территории сафари-парка и посещение животных с сопровождением опытного егеря.
Все детали вы можете узнать в официальном телеграм-канале, и записаться на экскурсию по ссылке: Телеграм
Режим работы:
Пн — санитарный день
Вт — Вс с 10:00 до 17:00
Адрес: Охотничье хозяйство Кречет
Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Русское Давыдово https://yandex.ru/maps/org/51948369382
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%
В Мордовии дан старт общероссийскому движению поддержки правильного питания
Речь шла о мерах поддержки бизнеса и загрузке мощностей республиканских предприятий
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Правительство республики доложило о работе по устранению неприятных запахов
Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей