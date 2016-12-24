В Мордовии число ДТП с участием детей и подростков увеличилось на 45,9%

По итогам 7-ти месяцев этого года ситуация с безопасностью дорожного движения в республике характеризуется ростом всех основных показателей аварийности. Об этом сообщает МВД по РМ.

Так, в 384 произошедших ДТП погибло 63 человека, еще 522 получили травмы. Особую озабоченность вызывает рост практически в два раза детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях. Число ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет увеличилось на 45,9%. Всего зарегистрировано 54 таких дорожных аварии, в которых погибли трое и получили различные травмы более 60 детей. Одни из самых тяжелых последствий имеют ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, выявления и пресечения правонарушений, а также повышения культуры безопасности и правосознания участников дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции Мордовии проводят операцию «Безопасный регион». Инспекторы ГИБДД несут службу в местах концентрации ДТП, а также на участках автодорог, где чаще всего можно встретить нарушителей.

Очередные массовые рейды прошли сразу в нескольких районах республики. Всего за несколько часов проведения оперативно-профилактического мероприятия в Большеберезниковском, Дубенском, Ромодановском, Темниковском и Теньгушевском районах сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 48 фактов нарушений ПДД участниками дорожного движения. Особое внимание было уделено выявлению несовершеннолетних водителей мототехники.

Так в селе Белозерье Ромодановского района был остановлен мотоцикл под управлением 15-летнего подростка. Школьник передвигался без мотошлема на незарегистрированном транспортном средстве и не реагировал на законные требования сотрудника полиции об остановке. Инспекторам ДПС несовершеннолетний пояснил, что мотоцикл находится у него в свободном доступе и он регулярно на нем катается. Мотоцикл был отправлен на штраф-стоянку, сумма штрафа для родителей нарушителя будет составлять порядка 20 тысяч рублей.

В Большеберезниковском районе инспекторами ГИБДД был остановлен водитель скутера. У мужчины не оказалось ни шлема, ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство. Он пояснил полицейским, что не знал, что для управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение. На водителя было составлено четыре административных материала.