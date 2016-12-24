Спортивный «брокер» похитил 140 тысяч рублей у мордовских поклонников тотализатора

Суд в Мордовии огласил приговор жителю Вологодской области, обманом завладевшего деньгами местных любителей спортивных ставок. Игроки на спортивном тотализаторе покупались на обещания «верных прогнозов» и доверяли махинатору все более крупные суммы. В конечном итоге, 50 жителей республики лишились 140 тысяч рублей

Как выяснилось в ходе расследования, осенью 2020 года 26-летний парень из Вологодской области попался на удочку мошенника, предлагавшего всем желающим делать выигрышные ставки на исход спортивных событий. Молодой человек недолго переживал от потери денег, поскольку решил сам заняться таким же облапошиванием простачков.

Используя имеющийся шаблон сообщения, он путем случайного выбора отправил его неограниченному количеству лиц. Всем откликнувшимся парень сообщал условия сделки - игрок должен был перечислить ему определенную сумму денежных средств. Затем спортивный «брокер», якобы зная результат матча или другого соревнования, делал на тотализаторе верную ставку и возвращал деньги «клиенту» в двукратном размере. Сам он, дескать, наваривал еще больше.

С целью создания безупречной репутации злоумышленник предлагал начать отношения с минимальной суммы, что позволяло ему вернуть вымышленный выигрыш и побудить игроков к дальнейшим вложениям. При этом потерпевшие должны были размещать на своей странице положительный отзыв о деятельности брокера, привлекая новых участников.

После повышения ставки от 2 до 7 тысяч рублей «гуру» тотализатора похищал денежные средства и переставал выходить на связь.

Потерпевшие стали обращаться в полицию. Всего от действий махинатора пострадали 50 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.

Летом 2021 года сотрудники уголовного розыска республиканского МВД установили личность злоумышленника. Он был задержан по месту жительства в Вологодской области и доставлен в Мордовию.

Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью и возместил причиненный ущерб. Приговором суда за мошенничество парню назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.