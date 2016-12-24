28 августа Рузаевский район приглашает на фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2022». Он проводится с 2015 года и удивляет всех своим размахом, национальным колоритом и кухней, открытой душой нашего народа и, конечно, размером главного символа праздника – мордовской ватрушкой диаметром 1,5 метра!

На широкой поляне при въезде в поселок Левженский всех гостей будут вовлекать в веселые хороводы и радовать своим творчеством коллективы из нескольких регионов нашей страны. Своим мастерством поделятся и 130 умельцев декоративно-прикладного искусства из разных уголков России.

Кулинарные способности продемонстрируют, а национальные блюда дадут попробовать все сельские поселения Рузаевского района. «Вкусное подворье» обещает пестрить ватрушками кургоня с разной начинкой.

Игры, соревнования, состязания, квесты, конкурсы, викторины и другой интерактив ждут как детей, так и взрослых. На мастер-классах можно будет научиться вязать веники, плести мордовские пояса, печь пироги, работать на гончарном круге, делать свистульки.

На малой сцене развернется праздник детского творчества «Кургоняша собирает друзей», продолжит его конкурс семейного творчества «Фестиваль бабушек» и завершит «Фестиваль-конкурс народной песни имени М.Н. Антоновой».

Хедлайнером «Кургоня» станет молодой профессиональный коллектив, продолжающий традиции русского-народного песенного творчества, «Сорока» из Нижнего Новгорода.

Апофеозом праздника всегда является этно-дискотека.

Фестиваль ждет гостей на поле при въезде в поселок Левженский Рузаевского района. Мероприятие стартует в 11 часов. Из Рузаевки каждые полчаса будут курсировать специальные автобусы. Из Саранска на фестиваль можно добраться на маршрутке №150.