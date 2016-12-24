В Саранске начинает работу Всероссийский молодежный межнациональный лагерь «Диалог культур»

Молодежный межнациональный лагерь примет студентов из Крыма, Башкортостана, Татарстана, Чувашии и Мордовии, а также представители Оренбургской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и Ульяновской областей. Об этом сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

В состав образовательной лагерной смены также вошли 12 студентов из Сирийской Арабской Республики. 23 августа они первыми прибыли на мордовскую землю. Гости посетили Темниковский филиал Мордовского республиканского краеведческого музея, Санаксарский монастырь.

Затем сирийскую молодежь радушно встретили и угостили блюдами национальной кухни в «Доме молочника» в селе Лесное Цыбаево Темниковского района. В местном доме культуры ребята с удовольствием послушали мокшанские и эрзянские песни, сплясали под веселую гармонь и даже поучились игре на деревянных ложках!

Возвратившись в Саранск, участники лагеря посетили экскурсию в МГУ им. Н.П. Огарева. Побывали на знаменитой смотровой площадке вуза, а затем встретились с ректором университета Дмитрием Глушко и своими земляками - студентами из Сирии.

Форум проходит на базе отеля Radisson Hotel & Congress Center Saransk. Организаторы Всероссийского молодежного межнациональный лагеря «Диалог культур» - Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ при поддержке Главы Мордовии.