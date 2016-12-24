Полиция в Саранске ищет вороватых любителей спортивной одежды

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Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
В столице Мордовии полицейскими устанавливается личность неизвестных молодых людей, причастных к хищению товарно-материальных ценностей на общую сумму 15 247 рублей из магазина по продаже спортивной одежды и товаров, расположенного в торговом центре по улице Гагарина. Преступление было совершено 20 августа.
Приметы разыскиваемых: на вид 20-25 лет, рост около 175-180 см., худощавого телосложения.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении указанных граждан, просьба сообщить по телефонам: 29-77-60, 29-77-88 или 102.
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Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
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