В Доме Республики обсудили вопросы совершенствования кадровой политики

Глава Мордовии Артём Здунов 23 августа в Доме Республики провел встречу с представителями Корпоративного университета Правительства Нижегородской области (КУПНО). Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере подготовки кадров для госуправления. В обсуждении приняли участие глава Саранска Игорь Асабин, представители Администрации Главы РМ и Правительства РМ, Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева, члены экспертного клуба «Моя Мордовия».

Глава республики напомнил, что задача формирования эффективных управленческих команд стоит перед всеми регионами. Главная цель - сделать систему государственного управления открытой и понятной людям. Поэтому работа с кадрами выходит на первый план.

«Благодарю, что нашли время приехать к нам, чтобы поделиться опытом, - обратился Артём Здунов к гостям. - У нас стоят серьезные задачи по формированию кадрового резерва. Эту работу мы начали - провели кадровый проект «Моя Мордовия» при поддержке АНО «Россия - страна возможностей». Считаю, что проект идет у нас достаточно успешно: появились новые люди, в том числе приехали из других регионов, создан экспертный клуб «Моя Мордовия», который находится на самоуправлении. Теперь важно продолжить эти начинания».

Директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров рассказал о направлениях работы КУПНО. Университет базируется на самостоятельно разработанной модели компетенций, проводит обучение по 50 образовательным программам, проводит комплексную оценку управленческих кадров, ведет работу по внедрению лучших практик по повышению эффективности труда государственных и муниципальных служащих.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей проработке направлений сотрудничества.