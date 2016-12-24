В Мордовии очевидцев ДТП с фурой просят помочь следствию информацией

21 февраля этого года на трассе в Рузаевском районе произошло ДТП с летальным исходом. Около 16 часов на 313 км автодороги Н. Новгород – Пенза – Саратов 59-летний водитель автомашины «Ауди А4», на пересечении с второстепенной дорогой совершил столкновение с фурой «Скания».

В результате ДТП 65-летний пассажир немецкого седана от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «Ауди A4» с различными травмами также был госпитализирован в больницу.

Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Рузаевскому району обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(83451)4-03-73, 4-03-89, 38-59-64.